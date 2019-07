vor 41 Min.

"Fridays for Future" fordert günstigeren Nahverkehr in Augsburg

Die "Fridays for Future"-Demonstrationen in Augsburg zeigen Wirkung. Am Montag diskutiert der Umweltausschuss über die Forderungen.

Bis zum Ende der Sommerferien wollen Mitglieder der "Fridays for Future"-Bewegung in Augsburg ihre Forderungen veröffentlichen. Das soll mit aufgenommen werden.

Von Julian Würzer

Es scheint, als zeigt die "Fridays for Future"-Bewegung Wirkung. Zuletzt riefen Städte wie London und Basel den Klimanotstand aus. Zu Beginn der Woche folgten Köln und Paris. Vorangegangen waren in allen Fällen Forderungen der jungen Demonstranten, die jeden Freitag für einen besseren Klimaschutz demonstrieren.

Alle Städte verpflichten sich damit, das UN-Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 umzusetzen. In Bayern sind Politiker bislang zögerlich. Lediglich die Stadt Erlangen wagte den Schritt, sich öffentlichkeitswirksam für das Klima einzusetzen. In der Region legten die Grünen in Stadtbergen einen Antrag vor, den Klimanotstand auszurufen. Und auch in Augsburg hat sich etwas getan.

Klimanotstand für Augsburg? Umweltreferent diskutiert mit jungen Menschen

Wie Umweltreferent Reiner Erben auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, traf er sich im Laufe der Woche mit Sprechern der Freitagsdemonstrationen in Augsburg. In der Diskussion habe man sich darauf geeinigt, dass die Forderungen der "Fridays For Future"-Demonstranten im Herbst "intensiv" in städtischen Gremien besprochen werden.

Jedoch soll bereits am Montag, 15. Juli, in einer öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses über die allgemeinen Forderungen der "Fridays for Future"-Bewegung diskutiert werden. Wie Erben versichert, soll dabei auch die Ausrufung des Klimanotstands in Augsburg eine Rolle spielen. Wie Reiner Erben unserer Redaktion mitteilt, wolle er zusammen mit dem Stadtrat, der Öffentlichkeit und jungen Menschen darüber beraten, ob die Stadt den Klimanotstand ausrufen soll.

Klimaziele für Augsburg sollen nach den Sommerferien veröffentlicht werden

Elias Sandler, Sprecher der "Fridays for Future"-Bewegung in Augsburg, zeigt sich mit dem Vorgehen des Umweltreferenten einverstanden. Die Organisatoren der Freitagsdemonstrationen in Augsburg wollen bis zum Ende der Sommerferien ihre Ziele für die Stadt ausformulieren und veröffentlichen.

Eine große Rolle sollen laut Sandler die Preise des öffentlichen Nahverkehrs spielen. "Für viele der Schüler ist es billiger sich mit dem Auto zur Schule bringen zu lassen", sagt er. Die Energiegewinnung soll bei dem Erreichen der Klimaziele ebenfalls eine Bedeutung zukommen. Zwar beziehe Augsburg bereits viel Strom aus Wasserkraft, aber man wolle schauen, wo nachgebessert werden könne. In Augsburg soll zudem der Verbrauch von Plastikbechern weiter reduziert werden.

Bis zum Herbst soll in Augsburg eine Klimakommission gegründet werden, in der die Organisatoren der "Fridays for Future"-Bewegung vertreten sein sollen.

Ob Schüler in den Sommerferien jeden Freitag streiken, sei noch nicht sicher. Das Team um Elias Sandler will aber Aktionen für die Ferien planen. Es will beispielsweise gemeinsam Müll sammeln oder Workshops zum klimafreundlichen Leben anbieten. "Wir machen mehr, als nur auf die Straße zugehen."

