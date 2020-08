12:31 Uhr

Fridays for Future richten Pop-up-Radweg in der Augsburger Hermanstraße ein

Die Kaiserhofkreuzung – vor sieben Jahren im Zuge des Königsplatz-Umbaus neu gestaltet – ist ein neuralgischer Punkt für Fahrradfahrer. Daneben gibt es auch in der Hermanstraße Verbesserungsbedarf. Darauf machen Aktivisten am Freitagmorgen aufmerksam.

Plus Fridays for Future macht mit einem Pop-up-Radweg auf die Situation der Fahrradfahrer in Augsburg aufmerksam. Eine Fahrspur in der Hermanstraße wird dafür blockiert.

Am Freitag, 7. August, wird kurzerhand auf der Hermanstraße stadteinwärts ein Pop-up-Radweg eröffnet. Dieser kurzfristige Radweg wird auf der rechten Fahrspur zwischen 8 und 8.30 Uhr eingerichtet und wird für den Autoverkehr gesperrt sein. Der öffentliche Personennahverkehr wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die Aktivisten von Fridays for Future (FFF) wollen mit dieser angemeldeten Aktion zeigen, wie es für Fahrradfahrer auch sein könnte, so FFF-Sprecher Ingo Blechschmidt: „Die Hermanstraße ist ein Unfallschwerpunkt. Die Ideen der Stadt, die Situation zu verbessern, sind ambitionslos.“

Was Fridays for Future mit dem Pop-up-Radweg erreichen will

Die Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Augsburg und des Forums Augsburg lebenswert hätten seiner Ansicht nach viel bessere Pläne, wie in der Hermanstraße eine „angenehme Atmosphäre“ für alle Verkehrsbeteiligten geschaffen werden könnte. Jens Wunderwald, Mitglied des Forums, würde beispielsweise eine Reduzierung des Autoverkehrs als sinnvoll erachten. „Es wäre beispielsweise möglich, den Autoverkehr dort nur in eine Richtung zu erlauben. Das würde die Aufenthaltsqualität deutlich erhöhen“, sagt er. (ziss)

