Friedensfest in Augsburg: So wird am 8. August in Corona-Zeiten gefeiert

Plus Am Augsburger Spezialfeiertag, dem 8. August, ist in diesem Jahr alles anders. Ohne Anmeldung kommt man zu fast keiner Veranstaltung, die große Friedenstafel gibt es nicht.

Von Alois Knoller

Alles wird ein bisschen anders sein beim Augsburger Hohen Friedensfest 2020 am 8. August. Die Abstands- und Hygieneregeln verbieten es, eine große Friedenstafel auf dem Rathausplatz abzuhalten.

Doch die festlichen Gottesdienste, die interreligiösen Friedensgrüße und – diesmal wieder – die feierliche Bekanntgabe eines Augsburger Friedenspreisträgers finden auch in dem Corona-Jahr statt.

Augsburg feiert am 8. August das Friedensfest. Bild: Marianne Stenglein

Augsburger Friedensfest 2020: Für Kinder gibt es ein kleines Programm

Selbst die Kinder gehen nicht leer aus. Das Team des Kinderfriedensfests, sonst im Zoo und Botanischen Garten mit oft über 10.000 Besuchern, organisiert mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie noch kurzfristig am 8. August ein kleines Programm rund um das Kulturhaus Abraxas von 13 bis nach 17 Uhr. Mit dabei sind das Märchenzelt mit einem „Alles-gut-Märchen“ und Schauspieler Fabio Esposito mit einem ausgeklügelten Jonglage- und Gauklerprogramm. Für die Kleinen performt Clowness Kirsti „Die Geschichte vom Meer“, und die Schaubühne Augsburg inszeniert den Janosch-Klassiker „Oh, wie schön ist Panama“ auf der Bühne unter den Bäumen. Diese einmalige Veranstaltung wird im Rahmen des Ferienprogramms Augsburg durchgeführt. Anmeldung ist erforderlich und ausschließlich über Tschamp möglich.

Natürlich können Familien am Augsburger Exklusivfeiertag den Zoo und den Botanischen Garten besuchen. Im Zoo (geöffnet 9 bis 18.30 Uhr) muss man sich auch vorher ein Ticket reservieren unter www.zoo-augsburg.de. Im Botanischen Garten (geöffnet von 10 bis 19.30 Uhr) dürfen sich bis zu 1000 Besucher gleichzeitig aufhalten, ist das Limit erreicht, wird der Eingang vorübergehend geschlossen.

Augsburg: Beschränkter Zutritt zu Gottesdiensten beim Friedensfest

Bei den beiden ökumenischen Gottesdiensten am Friedensfest gelten ebenfalls beschränkte Besucherzahlen. Trotzdem ist keine Anmeldung gefordert. Beide beginnen um 10 Uhr. In der Basilika St. Ulrich und Afra (170 Plätze, keine Anmeldung) wird die Festpredigt dieses Jahr Oberkirchenrat Michael Martin halten, der im evangelisch-lutherischen Landeskirchenamt in München das Referat „Ökumene und kirchliches Leben“ leitet. In Ev. Heilig Kreuz (90 Plätze, Anmeldung im Pfarramt unter Tel. 518553) findet der Familiengottesdienst mit Pfarrer Andreas G. Ratz und Pater Nikolaj Dorner statt, und nach alter Tradition bekommt jedes Kind am Schluss einen süßen „Friedensweck“ geschenkt.

Der Runde Tisch der Religionen lädt am Feiertag um 13 Uhr zu den interreligiösen Friedensgrüßen auf der Sommerbühne im Annahof ein (Anmeldung unter www.sommerbuehne-annahof.de). Dazu spielt das Uli-Fiedler-Trio. Normalerweise würden die Bürger sich dann an die gemeinsame Tafel setzen, doch Speisen und Getränke in den Annahof mitzubringen ist dieses Jahr nicht erlaubt. Die Stadt regt an, stattdessen überall privat im Familien- und Freundeskreis kleine Friedenspicknicks zu halten. Diese können mit gebackenen Friedenstauben angereichert werden, die am 8. August an folgenden Standorten kostenlos abgeholt werden können – solange der Vorrat reicht: bei der Vollwertbäckerei Schneider in Pfersee, Kirchbergstraße 2, von 6 bis 13 Uhr, auf dem Helmut-Haller-Platz in Oberhausen von 10 bis 14 Uhr und bei St. Jakob in der Jakobervorstadt von 10 bis 14 Uhr.

35 Bilder So feiern die Augsburger das Hohe Friedensfest 2019 Bild: Silvio Wyszengrad

Schon am Freitag, 7. August, um 19 Uhr halten die Religionen gemeinsam mit Punkt 7 auf der Sommerbühne ihr traditionelles Friedensgebet in allen Traditionen und Sprachen.

Friedenspreis wird auch 2020 verliehen - mit kleinem Festakt

Im Jahr 2020 wird wieder der Preis Augsburger Hohes Friedensfest für Verdienste um die Verständigung zwischen den Konfessionen und Religionen verliehen. Im Goldenen Saal des Rathauses dürfen sich coronabedingt aber nur 75 geladene Gäste bei dem Festakt aufhalten. Sie werden Zeugen, wie Oberbürgermeisterin Eva Weber den Namen nennt und Regionalbischof Axel Piper als Juryvorsitzender die Entscheidung begründet. Die Verleihung des Friedenspreises findet erst am 10. Oktober statt. Die Bekanntgabe wird ab 11.30 Uhr im Livestream auf www.augsburg.de und www.facebook.com/stadtaugsburg übertragen.

Nachmittags lädt die Kreativcrew von Salon Irmgard zur „Stadtbegehung“ ein (15 Uhr ab Antonspfründe). An drei Stationen (Königsplatz, Martin-Luther- und Fuggerplatz) gilt es, Alltägliches neu zu entdecken. Es geht um Sisyphos, eine Leiter und ein großer Ball sind im Spiel.

Zu guter Letzt geben Sabine Lutzenberger (Mezzosopran, Flöten) und Joel Frederiksen (Bass, Laute) am Friedensfest um 20 Uhr auf der Sommerbühne das Konzert „Es war die Nachtigall“ mit Liebesliedern um 1600. Die Kompositionen von Monteverdi, Hammerschmidt und Dowland feiern die vitale Kraft der Musik, die den Widerständen trotzt. Karten zu 18 Euro unter www.sommerbuehne-annahof.de.

