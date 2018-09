05:30 Uhr

Frischer Wind fürs „scharfe Eck“ in Illertissen

Noch ist die ehemalige „Dogan Stuben“ an der großen Kreuzung in Illertissen eingerüstet. Das Gebäude, in das bald die „WunderBar“ zieht, musste von Grund auf saniert werden. Ab Mitte Oktober will der Betreiber öffnen.

Rechtzeitig zur Musiknacht öffnen in Illertissen zwei neue Kneipen. Eine davon hatte zuletzt einen zweifelhaften Ruf – damit soll jetzt Schluss sein.

Von Jonathan Mayer

Mit der „Krone“ hat Illertissen ein alteingesessenes Speiselokal verloren, Ende des Monats schließt mit dem „Köhler’s“ ein Hamburgerlokal nebst Bar: Ausgehfreudige Bürger verfolgen die Entwicklung mit Sorge, von einem Kneipensterben war die Rede (Lesen Sie dazu: Ein Illertisser Rezept gegen das Kneipensterben ). Doch in der Gastroszene tut sich was: In den nächsten Wochen öffnen zwei neue Kneipen. Die Betreiber haben unterschiedliche Konzepte, aber dennoch eines gemeinsam – schon bei der Musiknacht am 2. Oktober soll gefeiert werden.

Eddy Kilic heißt der neue Betreiber des „scharfen Ecks“ an der großen Kreuzung. Der 29-Jährige hat das ehemalige Geschäft seines Vaters übernommen. Der hat über knapp vier Jahrzehnte hinweg im selben Gebäude die „Dogan Stuben“ betrieben. Kilic weiß um den Ruf, den die Kneipe hatte. „Das war kein guter“, sagt er. Damit soll die „WunderBar“, wie das „scharfe Eck“ in Zukunft heißen soll, jedoch nichts mehr zu tun haben. „Ich will etwas Neues, Modernes machen. Vor allem für junge Leute.“ Und das soll sich im Konzept seiner „WunderBar“ widerspiegeln: Kilic will Lounge-Atmosphäre schaffen, mit Sofas und entspannter Musik. Partys soll es zwar geben, aber nur ab und zu. Der neue Betreiber setzt auf Gemütlichkeit. Auf der Karte stehen Cocktails, Tees und auch Wasserpfeifen. Auch vor der Tür soll etwas geboten sein: Kilic plant einen Biergarten mit Möbeln aus Paletten und Polstern. Der künftige Barbetreiber will mit der Zeit gehen, wie er sagt. Auf lange Sicht hat er im und um das Gebäude noch mehr geplant. Das will er aber erst noch für sich behalten. Fest stehe jedoch: „Die WunderBar wird nur für Gäste über 18 Jahren.“

Illertissen: "WunderBar" statt Dogan-Stuben

Für Kilic ist die Renovierung ein Herzensprojekt. „Ich lebe schon immer in Illertissen und bin mit den Dogan Stuben aufgewachsen. Für mich stecken da sehr viele Emotionen drin.“ Das soll sich im Logo der „WunderBar“ widerspiegeln: Ein Kreis, oben die Silhouette Illertissens, unten ein Wald. „Das soll meine Heimat darstellen“, erklärt er.

Wann die Cocktailbar an der großen Kreuzung eröffnet, kann er noch nicht genau sagen, die Renovierungsarbeiten dauern noch an. Das alte Gebäude sei innen wie außen komplett erneuert worden. Bei der Musiknacht soll aber zumindest im Außenbereich gefeiert werden können. Dann gibt es drei Theken und einen DJ, der Latin-Pop und Musik aus den Charts spielt. Das Motto des Abends: Kuba Nacht. Bis zur Musiknacht soll das endgültige Eröffnungsdatum feststehen. Aktuell sei Mitte Oktober geplant.

Am Bahnhofskiosk in Illertissen tut sich einiges

Auch einige Hundert Meter weiter wird fleißig gearbeitet: Denn am Bahnhofskiosk tut sich einiges. Der hatte Anfang des Jahres geschlossen, jetzt gibt es einen neuen Betreiber: Ahmed Adigüzel. Auch er will einiges ändern: So sollen im Kiosk unter anderem Zeitungen und Tabakwaren im Fokus stehen. Das sei beim vorherigen Betreiber nicht so gewesen. Aber auch einen Bistrobereich soll es geben und Kaffee zum Mitnehmen. Auch Alkohol will er ausschenken, trotz der Beschränkungen, die die Stadt im Bahnhofsbereich veranlasst hat. Das sei mit der Stadt und der Polizei so besprochen.

Wie ein alter Schulbus zur mobilen Burger-Bude wird

Adigüzel will nicht nur Pendler anlocken. Dank Bistro und Sitzgelegenheiten im Außenbereich sollen die Kunden länger an das Geschäft gebunden werden. Geplant ist auch ein kulinarisches Programm, das Adigüzel noch nicht verraten will. Ab 1. Oktober soll das Leben in den Bahnhofskiosk zurückkehren. Und bei der Musiknacht am Tag darauf soll dann mit DJ Rosso die Eröffnung gefeiert werden.

Den beiden Illertisser Neu-Gastronomen Kilic und Adigüzel kommt die Musiknacht am 2. Oktober wohl gelegen: Beide wollen sie zum Anlass nehmen, um ihre Lokale der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das bedeutet viele potenzielle Kunden: Wie in den Vorjahren rechnet Organisatorin Susanne Schewetzky mit Tausenden Besuchern. Wie diese die beiden neuen Gastronomen und deren Lokale in der Stadt annehmen, wird sich erstmals bei der Musiknacht zeigen – und dann in den Monaten danach.

