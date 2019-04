vor 35 Min.

Fünf Tipps: Hier können Sie Live-Musik in der Freinacht 2019 erleben

Jeanne Gies und Dietmar Liehr treten bei der Jazz-Freinacht 2019 in der Galerie Schröder auf.

In der Freinacht in Augsburg läuft jede Menge Live-Musik. Wir geben fünf Empfehlungen zu unterschiedlichen Musikrichtungen.

Von Werner Nieke

Zum fünften Mal veranstaltet der Jazzclub Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Altstadtverein die Freinacht in Augsburg. Insbesondere für Jazzfans und generell Freunde handgemachter Livemusik ist der Vorabend des 1. Mai zu einem liebgewonnenen Pflichttermin geworden. 13 Augsburger Altstadtkneipen nehmen teil, jede Band spielt 3 Sets zu je 40 Minuten. In den Pausen ist Zeit, um zur nächsten Location zu ziehen. Wir geben Tipps zu der Veranstaltung und haben auch noch weitere Empfehlungen.

Matthias Bublaths Eight Cylinder Trio in "Das Anna" im Annahof 4

Der Pianist, Organist und Komponist Matthias Bublath tritt mit der kleinen Variante seiner Eight Cylinder Big Band im "Das Anna" auf. Funk, Soul und natürlich Jazz sind die Stärken der Besetzung aus Münchner Profimusikern. Patrick Scales am Bass und Christian Lettner an den Drums komplettieren das Organ-Trio.

Brändle, Schwager, May in der Bar 3M im Hotel Drei Mohren

Ebenfalls aus München und internationale bekannte Profimusiker sind die namensgebenden Akteure dieser Formation, die in der Bar 3M des Hotels Drei Mohren in der Maximilianstraße 40 auftreten werden. In der Besetzung Schlagzeug, Gitarre, Orgel und Keyboards gibt es rhythmusbetonte Kompositionen aus der eigenen Feder sowie bekannte Funk-Klassiker zu hören. Auch hier sollte man unbedingt auf einige Takte und einen Cocktail vorbeischauen.

Jeanne Gies und Dietmar Liehr in der Galerie Schröder

Ganz und gar kein Unbekannter ist Dietmar Liehr für Kenner der Augsburger Jazz-Szene. Bis vor kurzem veranstaltete er regelmässig die Friday Jazz Jam im Mohrenkönig. Zur Jazz-Freinacht holt er die New Yorker Sängerin Jeanne Gies in die Fuggerstadt. Gemeinsam tritt das Jazz-Duo in der Galerie Schröder, Schlossermauer 10, auf.

Partysound auf dem Plärrer

Noch ein Tipp für Ausgelassene abseits der Veranstaltung "Freinacht Augsburg": Musikalisch ganz anders geht es in den diversen Zelten auf dem Augsburger Plärrer zur Sache. Im Schaller Festzelt rockt beispielsweise die S.O.S.-Band das Haus und will mit Party- und Rock-Klassikern sowie aktuellen Hits den Tanz- und Partywütigen einheizen.

Tanz in den Mai in der Kantine Augsburg

Elektronische Tanzmusik erwartet Freinacht-Gäste außerdem in der Kantine Augsburg. Worakls und Anna Reusch werden tanzbare Beats in zwei Areas auflegen, Support kommt von den DJs Caruno und Rerun.

