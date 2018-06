20:25 Uhr

Fünffingerlesturm: Treppe kommt bis September

Der Augsburger Treppenstreit scheint zu Ende zu gehen: In den nächsten Monaten soll der Zugang zu dem ehemaligen Wehrturm vollendet werden.

Von Stefan Krog

Vor knapp zehn Jahren wurde am Fünffingerlesturm der erste Teil der Außentreppe errichtet. Er blieb wegen Rechtsstreitigkeiten als unvollendeter Torso stehen. In den kommenden Monaten wird der Bau vollendet. Nachdem es zuletzt noch abschließende Diskussionen mit dem Denkmalschutz über die Umsetzung gab, stehe seitens der Alt-Augsburg-Gesellschaft einer Umsetzung „nichts mehr im Wege“, so Vorsitzender Sebastian Berz. Am Tag des offenen Denkmals, dem 9. September, soll der Turm in der Nähe der Kahnfahrt erstmals vollständig zu besichtigen sein.

Der Augsburger Treppenstreit hatte sich über Jahre gezogen und die Bürgerschaft polarisiert. In der Angelegenheit gab es sogar ein Bürgerbegehren, das allerdings nicht zulässig war. Die Stadt hatte der Alt-Augsburg-Gesellschaft vor zehn Jahren den Bau der Stahltreppe, die eine stilisierte Stadtmauer darstellt und den ehemaligen Wehrturm einfacher zugänglich machen soll, genehmigt.

Kurz darauf hagelt es Bürgerproteste, die Politik schwankte und die Stadtverwaltung stellte kurz darauf fest, dass die Treppe nicht vollendet werden könne, weil der untere Teil in den Fußweg hineinragen würde. Über zehn Jahre stand der Treppentorso am Turm. In mehreren Gerichtsverfahren musste die Stadt sich aber bescheinigen lassen, dass dies nicht das Problem der Bauherren sei.

Historisch eigentlich widersinnig

Parallel dazu stellte die Alt-Augsburg-Gesellschaft einen zweiten Bauantrag, den die Stadt letztlich nicht ablehnen konnte, ohne eine weitere Schlappe vor Gericht zu riskieren. Der genehmigte Antrag sieht vor, dass der untere Treppenteil nicht auf der Altstadt-Seite zum Gehweg hin errichtet wird, sondern – historisch eigentlich widersinnig – auf der „Außenseite“ der Stadtmauer zum Stadtgraben hin. Vor einem knappen Jahr gab der Bauausschuss des Stadtrates grünes Licht.

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft – ein Verein, der sich der Pflege historischer Bauten widmet – ließ zunächst aber offen, wann sie die Treppe vollenden wird. Im Gespräch war, die Ergebnisse eines Stadtteilentwicklungsprozesses für die Jakobervorstadt abzuwarten. Bis diese vorliegen, wird es aber noch etwas dauern. Berz sagt, man werde das noch fehlende untere Treppenteil in Abstimmung mit Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) errichten. Wann genau es soweit sein wird, lässt er offen, in jedem Fall aber bis zum Ende der ersten Septemberwoche. Zudem muss ein Zugang in den Turm gebrochen werden. „Für den 9. September werden wir eine kleine Ausstellung ,Türme und Türmchen’ zur europaweit im 15. Jahrhundert verbreiteten Mode der Fünf-Knopf-Türme vorbereiten“, so Berz. Mittelfristig möchte die Alt-Augsburg-Gesellschaft den Turm zu einem kleinen Museum ausbauen. Die oberen Stockwerke des Turms waren bisher nur schwierig zugänglich und sollen nun einfacher erreicht werden können.

