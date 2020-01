vor 58 Min.

Für Live-Klubs gibt es wieder Zuschüsse

Was beim Antrag zu beachten ist

Das erste Jahr der kommunalen Spielstätten- und Konzertveranstaltungsförderung ging im Dezember zu Ende. Sieben Live-Spielstätten und Konzertveranstalter haben 2019 von der städtischen Forderung profitiert. Insgesamt 60000 Euro standen dafür zur Verfügung. Kulturreferent Thomas Weitzel freut sich, dass die Förderung in der Szene so gut angenommen wird: „Mit der Unterstützung von Live-Programmen der Klubszene soll abseits von Konzerten in großen Hallen ein wichtiges Zeichen für die lebendige und abwechslungsreiche Musikszene in der Metropole Augsburg gesetzt werden.“

Mit dem neuen Jahr beginnt auch die neue Förderrunde. Klubs und Spielstätten, die seit mindestens zwei Jahren einen andauernden Konzertbetrieb mit fester Spielstätte haben, können bis Ende Februar 2020 einen Zuschuss beim Büro für Popkultur beantragen.

Voraussetzungen sind unter anderem ein Spielplan sowie die Einreichung eines jährlichen Kosten- und Finanzierungsplans. Die Höhe der Förderung wird im Kulturamt festgelegt. Sie hängt von der Anzahl der förderfähigen Veranstaltungen und dem Defizit ab.

Ansprechpartnerin ist die Popkulturbeauftragte Barbara Friedrichs, Telefon 0821/324-3253 oder per E-Mail an: barbara.friedrichs@augsburg. (AZ)