Für Saurier-Fans: Die Dino-Erlebniswelt eröffnet in Augsburg

Dinosaurier sind in der Dino-Erlebniswelt auf dem Gögginger Festplatz bis 22. November zu sehen.

Plus Bis 22. November läuft die Dino-Erlebniswelt in Augsburg. Was den Reiz der Ausstellung ausmacht.

Von Katrin Löwen

Ein 30 Meter langer und sechs Meter hoher Diplodocus-Saurier begrüßt die Gäste der Dino-Erlebniswelt auf dem Gögginger Festplatz an der Pfarrer-Bogner-Straße. Bedrohlich schaut der Gigant über den Platz. Da ist es beruhigend zu wissen, dass er ein Vegetarier ist – beziehungsweise war.

Pflanzenfressender Dinosaurier am Eingang der Dino Erlebniswelt auf dem Gögginger Festplatz 9. Oktober bis 22. November 2020 Bild: Katrin Löwen

In der Erlebniswelt, die am Freitag eröffnet wurde und bis zum 22. November in Augsburg gastiert, sind aber auch gefährlich echt aussehende fleischfressende Dinos zu sehen, wie der Tyrannosaurus rex und der Velociraptor. Insgesamt sind auf dem Gelände über 70 originalgetreue und lebensgroße Dinosaurier-Modelle aufgebaut. Darunter befinden sich auch elektrische Dinos, die sich bewegen können und Geräusche von sich geben.

Mehr als 30 verschiedene und insgesamt über 70 Dinosaurier können Besucher in der Dino Erlebniswelt bestaunen. Bild: Katrin Löwen

In der Dino-Erlebniswelt in Augsburg ist viel geboten

Auf Schautafeln wird Wissenswertes über die Urzeittiere vermittelt. Kinder und Eltern lernen, was die Tiere fraßen oder wo sie lebten. Doch das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass man nicht nur zum Schauen hingeht: "Hier können die Kinder toben, klettern, Spaß haben und nebenbei auch lernen", berichtet der Veranstalter Christopher Richter.

Es gibt zum Beispiel Ausgrabungsstätten, Hüpfburgen oder Bungee-Jumping für die Kinder. Nach Lust und Laune können die Kinder auf Dinos reiten oder auf Gokarts durch die Dino-Welt fahren und vieles mehr.

Auf dem Gelände können Familien schöne Stunden verbringen, sagt Christopher Richter. Zudem sei die Ausstellung weitgehend wetterunabhängig. "Wegen Corona haben wir zwar weniger Zelte als sonst, aber viele Freiluft-Attraktionen sind durch einen offenen Regenschutz überdacht", erklärt der Inhaber. Im Urzeit-Café gibt es Getränke und Snacks.

Die Dino-Erlebniswelt hat sich der Corona-Pandemie angepasst

Corona sei es zu verdanken, dass die Dino-Erlebniswelt dieses Jahr erstmalig in Augsburg ist. "Wir hatten eine Lücke und freuen uns, dass wir von der Stadt Augsburg die Genehmigung bekommen haben", sagt Christopher Richter. Man habe sich an die Situation angepasst.

Dinosaurier-Hüpfburg auf der Dino Erlebniswelt. Bild: Katrin Löwen

Überall stehen Desinfektionsmittel bereit und Abstandsmarkierungen verhindern, dass sich die Menschen zu dicht an den Attraktionen drängen. Die Spielgeräte werden regelmäßig gereinigt. "Wir kriegen das gut hin", ist Christopher Richter zuversichtlich. Und fügt hinzu: "Wir freuen uns auf viele Gäste."

Eintrittspreise und Öffnungszeiten der Dino-Erlebniswelt

Wer interessiert ist, kann die Ausstellung täglich von 14 bis 19 Uhr besuchen, samstags und sonntags hat die Dino-Erlebniswelt von 12 bis 19 Uhr auf. An jedem Freitag- und Samstagabend können die Besucher zwischen 17.30 und 19 Uhr auf eine besondere Dino-Expedition gehen: Im Dunkeln kann dann das Gelände nur mit Taschenlampen erforscht werden.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder von 3 bis 14 Jahren 8 Euro, ab 14-Jährige zahlen 9 Euro.

