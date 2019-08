08:55 Uhr

Für die Freiheit ging er ins Stasi-Gefängnis

Günter Weinhold zeigt eine Kopie des Transparents, mit dem er 1980 in Dresden gegen das Stasi-Regime protestierte. Ein Jahr später durfte er aus der DDR ausreisen. Heute lebt er in der Firnhaberau.

Weil er der Gängelung der DDR entfliehen wollte, riskierte Günter Weinhold 1980 eine waghalsige Aktion. Er erreichte sein Ziel. Die Freiheit bleibt sein Herzensanliegen.

Von Miriam Zissler

Günter Weinhold läuft es bei der Erzählung immer noch kalt über den Rücken hinunter. Obwohl es knapp 40 Jahre her ist, wühlt die Erinnerung den Augsburger auf. Es war aber auch ein mutiger Schritt von ihm, am 1. Mai 1980, als der damalige DDR-Bürger auf der Maikundgebung in Dresden auf einmal eine mit einer Parole beschriebene Tapetenrolle aus dem Ärmel zog und so vor der Tribüne der Funktionäre des Bezirks Dresden vorbeilief. Es war der „Mut der Verzweiflung“, der ihn zu dem Schritt bewogen hat, wohl wissend, dass das Konsequenzen haben würde.

„Es steht jedem frei, sein Land zu verlassen – Auch uns!“ stand auf dem Transparent. Günter Weinhold wollte frei sein, er wollte in Freiheit leben, nicht mehr von den Vertretern des sozialistischen Staates „gegängelt, bevormundet und bewacht“ werden. Dieser Schritt, der ihn für einige Monate in die Haftanstalten nach Dresden, Cottbus und Chemnitz führte, war für den Familienvater unausweichlich geworden. 1951 war er in Pirna in Sachsen zur Welt gekommen und in der ländlichen Gegend in einem bürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Er war ein „Dorfkind“, wie er sagt, und er liebte das Miteinander der kleinen Gemeinde, das durch Hilfsbereitschaft geprägt war. Dass es nicht alle gut mit ihm meinten, vermeintliche Bekannte als „IM“, also als inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit, Informationen über ihn lieferten, sollte er erst viel später mitbekommen.

Das Leben in der DDR engte ihn ein

Als sein Grundschullehrer eines Abends zu ihnen nach Hause kam und sagte, dass sich Günter Weinhold nicht so freizügig in der Schule äußern sollte, weil das sonst Folgen haben könnte, setzte es eine gehörige Standpauke. Spätestens nach diesem Erlebnis war ihm klar, dass er nicht alles sagen durfte, was er dachte. Dieses Leben engte ihn zunehmend ein. Er war sehr gut in der Schule, besuchte die Erweiterte Oberschule, absolvierte parallel die Ausbildung zum Maschinenbauer. Von 1970 bis 1974 studierte er Maschinenbau an der TU in Dresden. „Das habe ich alles aufgrund meiner Leistungen geschafft und nicht, weil ich mich angebiedert habe“, sagt er.

Während seines Studiums lernt er seine erste Frau Anneli kennen, die er 1976 heiratet. Beiden war klar: In der DDR wollen sie nicht leben. „Wir sahen dort nicht die Zukunft unserer Kinder.“ Am 7. Oktober 1976 stellten sie einen Ausreiseantrag. Daraufhin passierte nicht viel. „Mir war klar, dass sie einen am langen Arm verhungern lassen würden“, erzählt Günter Weinhold.

Deshalb fasste er Jahre später den Plan, mit seinem Transparent auf der Maikundgebung für Aufsehen zu sorgen. Inmitten des Demonstrationszuges wartete er ab, bis sich vor der Ehrentribüne eine Menschenlücke auftat, damit seine Tapetenrolle von den Genossen auch gut gesehen und vor allem gelesen werden konnte.

In einer Pseudo-Gerichtsverhandlung verurteilt

Er zog sie aus seinem Ärmel, rollte sie auf und marschierte damit mitten im Demonstrationszug. Lange hatte er überlegt, was er auf das Transparent schreiben solle. „Man sollte mir keine Hetze nachsagen können“, sagt er. Er hatte dafür recherchiert und berief sich mit der Aufschrift auf die Europäische Menschenrechtskonvention. Es dauerte nicht lange, bis Günter Weinhold festgenommen und zur Stasi-Zentrale nach Dresden gebracht wurde. „Ich wurde vier Wochen verhört. In einer Pseudo-Gerichtsverhandlung wurde ich zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt“, berichtet er. Damals berichteten der Deutschlandfunk und viele Tageszeitungen in der Bundesrepublik von dem Vorfall während der Maikundgebung, wie er im Nachhinein erfuhr. „Das hat die DDR geärgert“, freut sich der 68-Jährige noch heute.

Die Monate in Haft änderten seine Einstellung nicht. Als er vor der Entlassung erneut von der Stasi verhört wurde, wiederholte er seinen Wunsch, ausreisen zu dürfen, weil er für sich und seine Familie keine Zukunft in der DDR sah. Er würde sich weitere Aktionen überlegen, wenn er in der DDR bleiben müsste. Einen Versuch, ihn als Spitzel anzuwerben, schlug er entschieden aus.

Weinhold durfte schließlich auch so gehen. Die Bundesrepublik kaufte ihn frei, pro Person wurden damals wohl bis zu 100.000 D-Mark (51.130 Euro) bezahlt. Am 22. Juli 1981 reiste er aus. Es war genau 18.05 Uhr, als er in einem Bus den Grenzübergang Wartha/Herleshausen passierte. Er war in Freiheit. „Geschafft!“, schrieb er an diesem Tag in seinen Kalender. Seine Frau und seine zwei Kinder durften später nachkommen.

Heute lebt Günter Weinhold mit seiner zweiten Frau Lilo in der Firnhaberau. Der Ingenieur begann im Mai 1984 bei den Augsburger Stadtwerken zu arbeiten und war dort bis zu seinem Ruhestand beschäftigt. Er fühlt sich weder als Ossi noch als Wessi – er sei ein „Wossi“ sagt er, Augsburg und die Firnhaberau sind zu seiner Heimat geworden.

Im Westen die Freiheit vorgefunden

Das kulturelle Rahmenprogramm zum Friedensfest, das am Donnerstag gefeiert wird, hat sich in diesem Jahr mit der „Freiheit“ beschäftigt. Für Günter Weinhold ist das Thema zeit seines Lebens präsent. Im Westen angekommen, hat er die Freiheit vorgefunden, aber auch festgestellt, dass man immer daran arbeiten muss. „Die Freiheit ist wie ein Bauplan, auf dem man sich seine Freiheit gestalten kann.“ Gemeinsam mit seiner zweiten Frau Lilo kümmern sie sich viel um ihre neun Enkel. „Auch als Großvater ist es mir wichtig, dass unsere Freiheit erhalten bleibt“, betont er. Mit Sorge verfolgt er, wenn am rechten oder linken Rand „gezündelt“ werde. So gerate die hier gelebte Freiheit in Gefahr. Günter Weinhold weiß, wie es ist, in seiner Freiheit beschnitten zu sein.

Seine Vergangenheit beschäftigt ihn noch heute. Tausende Seiten hat er in vielen Ordnern zusammengetragen – Mitteilungen aus seiner Stasi-Akte oder aus dem Gefängnis in Cottbus, auch Berichte von einem IM mit dem Decknamen „Bernd Berger“. Wie sich herausstellte, war das ein Bekannter aus seinen Jugendjahren. „Das hätte ich nicht für möglich gehalten“, sagt Günter Weinhold.

Themen Folgen