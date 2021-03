vor 33 Min.

„Für die Seele gut“: Corona hat viele Augsburger zu Spaziergängern gemacht

Spaziergänger am Hochablass in Augsburg. Die Wege beim Lech gehören zu den beliebten Spazierrouten in Augsburg.

Plus Viele Menschen sind durch die Corona-Pandemie zu Spaziergängern geworden. Vier Augsburgerinnen berichten, warum sie draußen unterwegs sind – und wo.

Kein Urlaub, kein Ski fahren, kein Kino und kein Fitness-Studio: Corona und die strengen Regeln der Pandemie-Bekämpfung haben nicht nur unseren Alltag, sondern auch unsere Freizeit umgekrempelt. Was macht man jetzt? Spazieren gehen? Langweilig? Alles andere als das, sagen vier Augsburgerinnen - darunter Oberbürgermeisterin Eva Weber - und nehmen uns mit auf ihre Lieblingstouren zu bekannten und unbekannten Orten. Oder ist das Ziel nicht eigentlich ganz egal?

Sie ist Augsburgs Oberbürgermeisterin und auch so etwas wie Augsburgs oberste Spaziergängerin. Denn Eva Weber, 43, ist schon vor der Corona-Pandemie gerne spazieren gegangen – und jetzt, mit den eingeschränkten Freizeitangeboten, noch mehr. Sie ist gerne zu Fuß in der Stadt unterwegs. Sie nutze das Spazierengehen, sagt sie, um in Ruhe nachzudenken, aber auch um den Kopf freizubekommen. Das sei wichtig, gerade in den herausfordernden Zeiten der Corona-Pandemie. Kürzlich war sie auch mit ihrem Vorgänger im Amt, Alt-OB Kurt Gribl, draußen unterwegs. Ob er ihr Ratschläge gegeben hat und welche, verrät Eva Weber nicht. Nur so viel: Sie seien befreundet, da tausche man sich natürlich aus.

Eva Weber zieht es zum Spazierengehen oft in den Augsburger Stadtwald, der Stempflesee gehört zu ihren Lieblingsorten. Dort war sie auch am Tag nach ihrer Wahl unterwegs, früh am Morgen. Im sozialen Netzwerk Instagram veröffentlicht die Oberbürgermeisterin immer wieder auch Schnappschüsse von ihren Spaziergängen. Dazu schrieb sie kürzlich: „Ich bin noch nie so viel spazieren gegangen wie in den vergangenen Monaten. In den Stadtwald. Durch die Altstadt. An der Wertach entlang.“ Ein Spaziergang – sagen Experten –entspanne Muskeln und Geist, senke den Blutdruck und lasse das Stresslevel sinken. Eva Weber dazu: „Kann ich bestätigen“. Sie ist mit ihrem Mann unterwegs, aber auch alleine. Ihr Mann, verrät sie, sei nicht ganz so ein begeisterter Spaziergänger wie sie selbst.

Spaziergänger machen Entdeckungen in Augsburg

Gleich am ersten Tag der Wiedereröffnung flanierte die Augsburgerin Sieglinde Wisniewski durch den Botanischen Garten, um sich am Frühlingserwachen in der Pflanzenwelt zu erfreuen. Kürzlich unternahm die 68-jährige SPD-Stadträtin einen Ausflug in den Haunstetter Wald zum Alten Schießplatz, den sich die Natur zurückerobert hat. „Es gibt immer wieder was zu entdecken. Wunderschön“, tat sie im sozialen Netzwerk Facebook mit ein paar Bildern kund. Die Augsburgerin ist „immer schon gerne gelaufen, auch wegen unserer Hunde“. Dass sie das Spazierengehen intensiviert hat, sei allerdings nicht alleine der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Mangel an Freizeitaktivitäten geschuldet, sondern hänge auch mit ihrer Gesundheit zusammen. „Ich habe vor einem Jahr eine neue Herzklappe bekommen, mich danach Schritt für Schritt zurück ins Leben begeben und dabei zunehmend die Freude am Laufen entdeckt.“

Stadträtin Sieglinde Wisniewski ist zu Fuß gerne in Augsburg und im Umland unterwegs. Bild: Bernd Wisniewski

Der Spaß, etwas auf zwei Beinen zu entdecken, ist Wisniewski erhalten geblieben. Statt in den Urlaub zu fahren, begibt sich die ehemalige Altenpflegerin regelmäßig auf Touren ins Alpenvorland, in die Region – wo sie etwa den Ganghofer-Rundwanderweg in Welden wärmstens empfehlen kann – oder zu Zielen direkt vor ihrer Haustür. So liebt es die Lechhauserin besonders, am Lech entlang zu gehen. In den meisten Fällen wird die Kommunalpolitikerin dabei von ihrem Mann begleitet. Ihre Riesenschnauzer-Hündin könne mit ihren zwölf Jahren leider nicht mehr bei allen Ausflügen dabei sein.

Für Claudia Prendke gab es eine Premiere in der Wolfzahnau

Eigentlich kann Claudia Prendke Spaziergänge nicht leiden. Völlig sinnfrei findet die 54-Jährige das Herumlaufen – bis zum ersten Lockdown. Das Fitness-Studio schloss, Prendke musste ins Homeoffice. Die Augsburgerin befürchtete, auf dem Sofa zu versauern. Dann hatte sie einen Einfall, den sie rückblickend als einen ihrer besten betrachtet. Prendke überzeugte ihren Nachbarn Florian Hesse, gemeinsam spazieren zu gehen. „Ich ließ ihm keine Wahl“, erzählt sie und lacht. Ab da zogen die beiden jeden Abend nach der Arbeit, wenn es allmählich dämmerte, in Lechhausen los, egal bei welchem Wetter. Ein- bis eineinhalb Stunden lang waren sie unterwegs, acht Kilometer im Schnitt.

Claudia Prendke und ihr Nachbar Florian Hesse gingen während des ersten Lockdowns jeden Abend spazieren - egal bei welchem Wetter. Das wurde in Selfies festgehalten. Bild: Claudia Prendke

Schnell habe sie gemerkt, wie die vielen Schritte an der frischen Luft den Kopf frei machten, der Seele gut taten. „Wir haben uns nicht immer unterhalten. Es wurde auch geschwiegen.“ Für die Sekretärin war es wichtig, nicht alleine zu laufen. „Mit jemand anderem im Schlepptau rafft man sich ganz anders auf.“ Oft marschierten die Nachbarn am Lech entlang, probierten aber auch neue Wege aus, auf denen sie hin und wieder überrascht wurden. Denn noch nie sei sie jemals zuvor in der Wolfzahnau Denn noch nie sei sie jemals zuvor in der Wolfzahnau gewesen, wo die Wertach in den Lech mündet. „Am Ende steht da dieses wunderschöne Wasserkraftwerk, das abends toll beleuchtet ist. Da habe ich wirklich eine Dankbarkeit in mir gespürt“, sagt Prendke. Überrascht seien sie und ihr Nachbar auch gewesen, als sie in der Firnhaberau plötzlich auf eine Plärrer-Bude stießen. Der Stand, an dem Süßigkeiten verkauft wurden, befand sich auf einem Grundstück. Von da an liefen Prendke und Hesse dort öfter mal vorbei, um sich eine Leckerei zu holen. Vor Kurzem erst ist Claudia Prendke nach Steppach gezogen. Aber sie und Florian Hesse haben vereinbart, dass sie, wenn auch nicht mehr ganz so oft, weiter gemeinsam spazieren gehen.

Spaziergänge zu besonderen Augsburger Orten

Die sogenannte Gustlsburg in der Fuchssiedlung zählt zu den 111 Orten, die in einem Führer über Augsburg empfohlen werden. Auch dort ist Sylvia Richardson bereits hingelaufen. Bild: Richardson

Sylvia Richardson fand bis zum Beginn der Pandemie Spaziergänge ohne konkretes Ziel langweilig. Aber auch die 43-Jährige hat den Zeitvertreib für sich neu entdeckt. Während des ersten Lockdowns bestellte sich die Augsburgerin, die mit ihrem Mann in der Innenstadt lebt, viele Bücher, darunter befand sich der Führer mit dem Titel „111 Orte in Augsburg, die man gesehen haben muss“. Richardson kam die Idee, die Orte zu Fuß abzuklappern. Knapp 50 Stationen hat Richardson bereits im Buch abgehakt. Entweder war sie mit ihrem Mann, ihrer Schwester, mit dem Vater oder mit allen gemeinsam auf Erkundungstour. „Es ist immer gut, wenn jemand dabei ist, denn ich habe null Orientierungssinn“, meint sie schmunzelnd.

Das Weiteste, was Sylvia Richardson bislang gelaufen ist, war die Strecke bis Gut Bannacker im Südwesten von Augsburg. Rund zwölf Kilometer beträgt der Fußmarsch – einfach. Auf dem Rückweg habe sie der Vater mit dem Auto ein Stück mitgenommen. „Ich konnte nicht mehr gehen.“ Die 43-Jährige will ihr Vorhaben durchziehen. Dabei hat sie sich selbst strenge Regeln auferlegt. Jede der 111 Stationen wird einzeln zu Fuß erlaufen, liegt eine weitere Sehenswürdigkeiten zufällig auf dem Weg, gelte das nicht. Richardson hat so ihren Spaß am Spazierengehen gefunden. Weil die Bewegung mit einem Ziel verbunden ist und weil sie dabei oft Neues und Überraschendes über Augsburg erfährt. Richardson hat Spaß an ihren Erkundungstouren, auch wenn sie ihre Liebsten manchmal dazu etwas überreden müsse.

