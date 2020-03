vor 21 Min.

Für einen barrierefreien Weg an den Lech

Ein traumhaftes Panorama vom Herrenbach bei Föhn mit der Kirche Don Bosco, dem Schwabencenter und dem Fabrikschloss (von links). Die SPD-Ortsvereine aus Herrenbach, Spickel und Hochzoll wollten von den Bewohnern wissen, was ihnen in ihrem direkten Umfeld verbesserungswürdig erscheint.

Sozialdemokraten führen im Wohnzimmer des Schwabencenters ein Anwohnergespräch, wie sich die Nahversorgung, die Verkehrslage und der Naherholungswert verbessern ließen. Wie Supermarkt-Parkplätze für Entspannung des Zoo-Betriebs sorgen könnten

Von Stefanie Schoene

Der Osten rückt zusammen. Was Herrenbach, Spickel und Hochzoll wollen, klärten SPD-Ortsvereine im Wohnzimmer des Schwabencenters.

Manche sagen, das Schwabencenter sei ein Schandfleck. Im Spickel sind sie froh, wenn die Bäume wieder grün werden und die Hochhäuser nicht mehr zu sehen sind. Fürs fußläufige Einkaufen jedoch sind auch sie froh über die dortige Ladenzeile. Vor allem seit im Spickel im Sommer letzten Jahres auch die Boulangerie zugemacht hat, sei der Edeka im Schwabencenter für den Alltagsbedarf ein wichtiger Anlaufpunkt, sagt Christine Sturm-Rudat.

Die Beisitzerin des SPD-Ortsverein Herrenbach-Spickel hat zusammen mit dessen neuem Vorsitzenden, Wolfgang Kolenda, zu einem Anwohnergespräch im Stadtteil aufgerufen. Auch der Ortsverein Hochzoll hat sich mit seinem Vorsitzenden Gregor Lang dem Termin im Wohnzimmer des Schwabencenters angeschlossen. Denn auch für die Hochzoller, so erklärt er, sei das Angebot hier wichtig. „Es gibt ältere Hochzoller, die lassen sich von ihren Kindern hierherfahren, um einzukaufen, weil es drüben nur einen Discounter gibt“, so der Sozialpädagoge. Zwar gebe es am 12-Apostel-Platz zweimal in der Woche einen Markt, aber das Einzelhandelsangebot sei noch nicht ausreichend. Die Bürger orientierten sich für den Einkauf ins Schwabencenter. Für Luminita Eftin sind die 70er-Jahre-Sichtbetonklötze Heimat und Lebensmittelpunkt. Seit 18 Jahren lebt die Tierarzthelferin mit ihrem Mann in einer Eigentumswohnung im östlichsten der drei Türme. Als sie 2002 hier einzogen, sei die Ladenzeile im Erdgeschoss, die die drei Hochhäuser verbindet, noch voll belegt gewesen, sagt sie.

Seit sechs Jahren etwa steht vieles leer. Die Drogerie gab auf, der Schreibwarenladen ist schon lange weg. Dass der Edeka-Supermarkt bleibt, ist den Initiativen der Anwohner und des neuen Investors Solidas zu verdanken, der im Mai 2019 die Einkaufspassage kaufte. Auch Eftin war eine von denen, die um den Erhalt des Edeka-Supermarktes kämpften. Aber um den Erhalt der restlichen Geschäfte macht sie sich auch Sorgen. Bei der Apotheke, die laut Sturm-Rudat auch eine wichtige Funktion für die Spickel-Bewohner hat, fragte Eftin sogar persönlich nach. „Sie sagen, sie bleiben“, berichtet Eftin. Zum aktuellen Stand der vom Investor geplanten Sanierung haben weder die Teilnehmer des Gesprächs noch die Ortsvereinsvorsitzenden neue Informationen.

Ein großes Thema im Spickel ist der zunehmende Autoverkehr Richtung Zoo. Wie berichtet, stauten sich wegen der Parkplatzsuche im letzten Sommer erstmals die Autos bis zur Friedberger Straße. Grund waren nicht nur die damalige Baustelle an der Kaufbachbrücke, sondern, so vermutet Sturm-Rudat, neue Angebote im Zoo selbst. Sie beobachtete Autokennzeichen von weit über den Augsburger Landkreis hinaus. Dass ein neues Parkdeck vor dem Zoo die Situation entspannen könnte, glaubt Wolfgang Kolenda nicht: „Unser Ortsverein spricht sich ganz klar gegen zusätzliche Parkplätze aus. Selbst wenn es dann genug gäbe – die Zufahrtsstraßen packen den Verkehr ja schon jetzt nicht.“ Der Ortsverein plädiere für einen Ausbau des Parkplatzes am Spickel-Schwimmbad. Von dort könnten die Besucher mit Mieträdern oder einem Shuttle zum Zoo gelangen. Auch eine Wochenendnutzung der Supermarktflächen in der Hofrat-Röhrer-Straße wäre eine Möglichkeit.

Weitere Ideen, die die östlichen Stadtteile bewegen, sind eine Belebung des leeren Platzes vor der Gemeinde Don Bosco und ein direkter Zugang zum Ufer des Lechs. „Wenn Lica Liber, also die Renaturalisierung des Lechs, in die Planungswerkstätten geht, werden wir barrierefreie Abflachungen zum Wasser beidseitig des Flusses einbringen“, so Kolenda zu den Vorhaben der SPD. Das müsse nicht so aufwendig sein wie am neuen Flößerpark in Lechhausen. „Ein Vorbild für uns ist die Kulperhütte, wo jetzt das ganze Jahr über die Leute zur Wertach runtergehen können“, schwärmt Sturm-Rudat.

