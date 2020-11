13:24 Uhr

Für tot erklärt: Sängerin Tina Schüssler kämpft gegen Mobbing

Plus Die dreifache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K1 wird gestalkt. Die Übergriffe betreffen das ganze Umfeld von Tina Schüssler. Die Polizei ermittelt.

Von Oliver Reiser

„Das ist nicht lustig!“ Da verschlägt es selbst der sonst nie um einen flotten Spruch verlegenen Tina Schüssler die Sprache. Mitten in ihrer Live-Sendung „Night Call“ meldete sich eine Seelsorgerin. Sie sei beauftragt worden, die Familie zu trösten, da sie einen Anruf bekommen habe, dass Tina Schüssler gestorben sei. „Es geht mir gut. Ich lebe. Sie sprechen gerade mit mir in meiner Live-Sendung“, entgegnete die 46-Jährige. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass bereits mehrere Bestattungsinstitute Kontakt zur Familie suchten, nachdem sie verständigt worden waren, dass Tina Schüssler tot sei.

Die ehemalige Boxweltmeisterin Tina Schüssler macht als Sängerin Karriere. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Schon seit einigen Wochen wird die ehemalige dreifache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K1, die jetzt als Sängerin Karriere macht, terrorisiert. Seit Mai moderiert sie jeden Dienstagabend von 22 bis 24 Uhr eine Talkshow namens „Night Call“, die über den Sender Muxx. TV Köln in Kooperation mit den PM7-Studios Augsburg im Internet gestreamt wird. Am Montag moderiert diese Show übrigens der ehemalige RTL-Sportreporter Ulli Potofski. Neben zwei vorher angekündigten Talkgästen können sich Anrufer live über Telefon oder Skype zuschalten und an der Diskussion beteiligen. „Die Leute kommen aus allen Schichten und aus der ganzen Bundesrepublik. Das reicht vom Musiker, der seine neue CD promoten, bis zum Alkoholiker, der seine Sorgen loswerden will“, erklärt Tina Schüssler.

Die ehemalige Boxweltmeisterin Tina Schüssler moderiert die Talkshow-Sendung "Night Call".

Für jeden hat die Botschafterin des Landkreises Augsburg, die vielfältig sozial engagiert ist, ein offenes Ohr und ein paar gute Worte parat. Doch vor drei Wochen eskalierte das Geschehen. „Ein Flitzer hat sich plötzlich vor laufender Kamera nackt präsentiert“, berichtet Schüsslers Lebensgefährte Clemens Brocker, der Geschäftsführer der PM7-Studios. Daraufhin wurden wegen Verbreitung pornografischer Inhalte sämtliche Sendekanäle gesperrt. Kurios: „Ein paar Sekunden, bevor der Anrufer seine Geschlechtsteile in die Kamera hielt, sind die Aufrufzahlen explodiert“, sagt Tina Schüssler und ist sich sicher: „Das war geplant!“

Tina Schüssler wurde in Chats aufs Übelste beschimpft

Eine Woche später schossen die Anrufe während der Sendung durch die Decke – aber auch die Attacken gegen Tina Schüssler, die live und in den Chats, die während einer Sendung mitlaufen, aufs Übelste beschimpft wurde. „Mit Ausdrücken, die ich zuvor noch nie gehört habe“, zeigt sich die Moderatorin geschockt.

Als Morddrohungen kamen, wurde die Polizei eingeschaltet

Das Ganze ging außerhalb der Sendezeit weiter. „Nachdem wir Tina seit einigen Jahren schon gut abgeschottet haben und man sie persönlich nicht erreichen kann, folgten Bedrohungen und Beschimpfungen an Mitglieder unserer Crew“, sagt Clemens Brocker. Als dies in Morddrohungen gipfelte, wurde die Polizei eingeschaltet. „Es sind einige Anzeigen eingegangen“, bestätigt die Inspektion Zusmarshausen auf Anfrage unserer Zeitung. „Ich habe keine Ahnung, was die Polizei unternehmen wird. Die haben das in diesem Ausmaß auch noch nie erlebt“, sagt Schüssler, die schon öfter Ziel von Mobbing-Attacken gewesen ist. Sie hofft, dass die Stalker bald ermittelt werden können.

Auch überdimensionale Essensbestellungen treffen ein

Während die Ermittlungen laufen, treffen bei Tina Schüssler ständig überdimensionale Essensbestellungen ein. Ein weiterer Bestandteil des Mobbings. Zunächst während der Live-Sendungen direkt im TV-Studio, dann bei Tina Schüssler in der Firma und privat. „Da standen plötzlich Lieferanten mit 50 Pizzen oder Sushiplatten für 150 Euro sowie kistenweise Bier oder Wein vor der Tür“, erzählt die Frau, deren Bruder ebenfalls zeitweise terrorisiert wurde. Weiter ging es mit den Taxis. Unzählige davon, die angeblich von den PM7-Studios gerufen worden sein sollen, fuhren auf das Gelände.

„Die Lieferanten waren zutiefst getroffen und verärgert, da wir diese Bestellungen natürlich nicht angenommen haben“, sagt Clemens Brocker. Seine Privatadresse wurde mehrfach von Fremden im Chat der Live-Sendung veröffentlicht. Mehrere Schlüsseldienste, die zu seiner Adresse gerufen wurden, konnte man rechtzeitig stoppen. „Ich habe Angst um meine Familie“, sagt Tina Schüssler, die sich das Stalking und den Hass gegen sie nicht erklären kann. „Ich finde es schade, dass Menschen mir schaden möchten, dann auch mein Umfeld belästigen und bedrohen und all die Lieferanten so gewaltig schädigen“, schüttelt sie den Kopf. Entmutigen lässt sich die im Boxring gestählte und immer mit positiver Energie aufgeladene Kämpferin nicht: „Wir sind uns alle einig, dass wir uns nicht kleinkriegen lassen und weitermachen!“ Am Dienstag steht der nächste Night Call an.

Lesen Sie auch:

Themen folgen