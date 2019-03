vor 54 Min.

Fujitsu-Mitarbeiter demonstrieren gegen Standort-Schließung

Mitarbeiter des Computerherstellers Fujitsu rufen für Dienstag zu einer Demonstration gegen die geplante Schließung des Standorts Augsburg auf.

Die Mitarbeiter des Computerherstellers Fujitsu planen am Dienstag eine Protest-Aktion. Ab 13 Uhr treffen sie sich am Standort in der Bürgermeister-Ulrich-Straße unter dem Motto „Hand in Hand – die Augsburger Beschäftigten von Fujitsu halten zusammen“. Sie wollen unter anderem ihre Handabdrücke auf einem Banner hinterlassen.

Fujitsu will den Standort 2020 schließen, aktuell laufen Gespräche zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber. Im Verlauf der Kundgebung am Dienstag wird es auch Reden geben; zudem wollen die Mitarbeiter eine Stunde für ihren Standort laufen, kündigt die IG Metall an. (AZ)