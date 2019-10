vor 26 Min.

Fund von Fliegerbombe führt zu Räumung im Univiertel

Bei Bauarbeiten wird ein 250 Kilogramm schwerer Sprengkörper entdeckt. Sprengmeister müssen anrücken

Von Jan Kandzora und Denis Dworatschek

Es sind Bilder, an die man sich in Augsburg fast schon gewöhnt hat: Ein großes Aufgebot von Polizei und Feuerwehr um eine Baustelle herum; Menschen, die ihre Büros und Wohnungen verlassen müssen; Sprengmeister, die anreisen und eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate ist in Augsburg am Montagnachmittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Der Fundort dieses Mal: Eine Baustelle in unmittelbarer Nähe zum Bukowina-Institut und Baumarkt „Bauhaus“ im Alten Postweg im Univiertel.

Bauarbeiter stießen gegen 14 Uhr auf das rund 250 Kilogramm schwere Objekt, offenbar ein amerikanischer Blindgänger. Früh war allerdings klar, dass die Lage trotz der Größe des Sprengkörpers und der anstehenden Evakuierung nicht dramatisch war: In dem Areal befinden sich zwar viele Firmen und die Feuerwache Süd der Feuerwehr, aber kaum Wohnhäuser. Nur wenige Anwohner mussten also das Gebiet verlassen. Am Nachmittag teilten Einsatzkräfte vor Ort mit, dass wohl ab 19 Uhr mit der Entschärfung der Fliegerbombe begonnen werden könne – nach Betriebsschluss einiger betroffener Firmen. Zwei Sprengmeister waren vor Ort und machten sich um kurz nach 19 Uhr ans Werk.

Grundsätzlich setzen die Behörden oft folgende Rechnung an: Pro Kilogramm Gewicht der Bombe soll in der Regel ein Gebiet von einem Meter Radius vom Fundort aus evakuiert werden. Die Bombe beim Bukowina-Institut lag allerdings so tief, dass die Behörden einen kleineren Umkreis nahmen, 200 Meter statt 250. Die Polizei informierte im Internet über den Kurznachrichtendienst Twitter über das Geschehen. In der Reischleschen Wirtschaftsschule wurde eine provisorische Einsatzzentrale eingerichtet. Bereits vor der Evakuierung staute sich der Verkehr im Bereich des Bukowina-Instituts. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen bei der Straßenbahnlinie 3 und der Buslinie 41. Auch der Luftraum über dem Fundort wurde gesperrt.

Die Entschärfung der Bombe war gegen 19.30 Uhr abgeschlossen. Im Mai war in Augsburg im Gewerbegebiet in Lechhausen eine sogar 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft worden, im Juni eine 250 Kilogramm schwere Bombe im Martinipark.

