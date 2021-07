FCA II will einen Fehlstart vermeiden

Die Reserve des Bundesligisten FC Augsburg empfängt am Dienstagabend den SV Schalding-Heining im Rosenaustadion. Das fordert Trainer Steinberger.

Der Terminplan in der Fußball-Regionalliga Bayern fordert den Klubs gleich zu Saisonbeginn einiges ab. Nach dem Start vor einer Woche geht es mit Spielen unter der Woche weiter. Und da hat die U23 des FC Augsburg am heutigen Dienstag den SV Schalding-Heining zu Gast (19 Uhr/Rosenaustadion). Eine schwere Aufgabe, denn die Niederbayern starteten ausgezeichnet in die neue Spielzeit. Nach einem 1:0-Sieg bei Wacker Burghausen kam das Team von Trainer Stefan Köck im eigenen Stadion zu einem 1:1-Unentschieden gegen das stark eingeschätzte Team des 1. FC Nürnberg II.

Fabio Gruber und Mario Subaric erhalten vom Trainer ein Sonderlob

„Wir müssen uns steigern“, sagte FCA-Trainer Sepp Steinberger nach der 1:3-Pleite am vergangenen Samstag bei FC Pipinsried. Allerdings – bei allen Schwächen, die das Team beim Dorfklub zeigte – für Steinberger gab es auch positive Ansätze. „In der zweiten Hälfte haben wir gut gespielt, aber uns leider nicht belohnt“, sagte der Fußball-Lehrer. Ein Extralob hatte er für Fabio Gruber und Mario Subaric parat. „Beide haben es ganz ordentlich gemacht“, erklärte Steinberger. Vor allen Dingen Neuzugang Subaric (kam von der SpVgg Greuther Fürth II) kann zur erhofften Verstärkung im Abwehrzentrum werden.

Gegen die Gäste aus dem Passauer Ortsteil sollte der FCA die ersten Punkte der Saison holen. Sonst wächst der Druck für die junge Augsburger Mannschaft und den Trainer schon nach dem dritten Spieltag gehörig an. (oll)