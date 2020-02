15:18 Uhr

Fußball-Fans drängen sich in der Augsburger City an ungewöhnlichen Stellen

Dichtes Gedränge von Fußballfans herrschte mittags vor dem Heimspiel des FCA gegen den SC Freiburg an einer ungewöhnlichen Stelle am Kö.

Wegen der gesperrten Tramhaltestelle in der Bahnhofstraße ist es vor dem FCA-Heimspiel diesmal an anderen Stationen besonders voll. Was das Sicherheitspersonal der Polizei und Stadtwerke alles zu tun hat.

Von Eva Maria Knab

14.15 Uhr am Königsplatz: Auf dem Bahnsteig B2 am Königsplatz ist es ähnlich voll wie in München in der U-Bahn beim Oktoberfest. Fußball-Fans, die mit der Stadionlinie zur WWK-Arena unterwegs sind, drängen sich an ungewöhnlichen Stellen in der Innenstadt. Die Stadtwerke haben ihr Sicherheitspersonal deutlich aufgestockt. Das hat Gründe.

Weil die Tramhaltestelle in der Bahnhofstraße gesperrt ist, nachdem dort Orkan „Sabine“ ein Dach teils abgedeckt hat, geht es vom Königsplatz aus los zum Stadion. Und hier erfolgt eine weitere Änderung: Die Stadionline fährt in Richtung Stadion nicht über den Theodor-Heuss-Platz, sondern über die Maximilianstraße.

Sicherheitspersonal hat alle Hände voll zu tun

Nach Angaben der Stadtwerke reisen am heutigen Samstag rund 7000 Fans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Heimspiel des FCA an, das um 15.30 Uhr startet. Schon eineinhalb Stunden vorher drängen sich die Menschen am Königsplatz auf dem Bahnsteig B2. Dort kommen tausende Fußballfans mit den Fahrgästen der Linie 2 und 4 zusammen, die ebenfalls über diesen Bahnsteig zu- und aussteigen. Das Sicherheitspersonal hat alle Hände voll zu tun. Ständig kommen Straßenbahnen von drei Linien am Bahnsteig an. Viele Fahrgäste wollen eine Auskunft, weil sie die Änderungen im Fahrplan nicht mitbekommen haben. Auch an der Haltestelle Margaret, wo nicht viel Platz ist, stehen diesmal ungewöhnlich viele Fußballfans, weil dort viele von der umgeleiteten 6er Tram in die ebenfalls umgeleitete Stadionlinie umsteigen.

Trotz der aktuellen Umleitungen läuft der Nahverkehr zum Stadion derzeit offenbar relativ reibungslos. Matthias Reder von der Pressestelle der Stadtwerke sagt: „Wir bekommen die Leute gut weg.“ Das Sicherheitspersonal sei deutlich aufgestockt worden. Rund 25 Kräfte seien im Einsatz, um die Ströme der Fußballfans richtig zu lenken, besonders am Hauptbahnhof, Königsplatz und der Haltestelle Margaret. Auch die Polizei sei mit verstärktem Personal unterwegs, so Reder. Einsatzkräfte regelten an neuralgischen Stellen , wo es eng ist, den Verkehr, etwa im Bereich der Haltestelle Margaret. „Ein Rückstau in die Maximilianstraße konnte verhindert werden“, sagt Reder.

