Regensburg ist für den TSV Schwaben Augsburg zu stark

Gegen die Profi-Reserve des Jahn Regensburg ist der TSV Schwaben chancenlos. Warum Trainer Janos Radoki mit seiner Mannschaft nachsichtig ist.

Dass die Aussichten auf einen Punktgewinn nicht gerade groß waren, dessen war sich Janos Radoki bewusst. Der Trainer des TSV Schwaben Augsburg muss dieser Tage wiederholt improvisieren, wenn er einen Kader für ein Bayernliga-Spiel zusammenstellen soll. Beim Gastspiel seiner Fußballer gegen den SSV Jahn Regensburg II musste Radoki auf eine komplette Elf verzichten, erneut saßen Jugendspieler auf der Ersatzbank oder kamen vom Anpfiff weg in dieser Partie zum Einsatz.

Trotz einer deutlichen 0:4 (0:2)-Niederlage wollte der Trainer daher seine Mannschaft nicht kritisieren. Mit der verbliebenen Mannschaft zeigte er sich geradezu nachsichtig. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben“, betonte der ehemalige Profi. Die Qualität des Gegners war erdrückend, Regensburgs Trainer Christoph Jank bot einige Spieler aus dem Zweitligakader auf, unter anderem den Schweizer Jan Elvedi.

Schwaben-Trainer Janos Radoki: "Der Sieg war in dieser Höhe absolut verdient"

Mitte der zweiten Spielhälfte eröffnete sich den Schwaben zwar die Chance zum Anschlusstreffer. Weil aber erst David Miller und danach Kevin Lang an Regensburgs Torhüter Böhm scheiterten, blieb den Augsburgern dieser verwehrt. Radoki sah seine Mannschaft diesmal derart unterlegen, dass selbst dieser eine Treffer wohl nichts am weiteren Verlauf und der Niederlage geändert hätte. „Der Sieg war in dieser Höhe absolut verdient“, sagte er. Radoki wird sich freuen, dass das nächste Ligaspiel seines Teams erst am Mittwoch, 18. August, gegen den FC Ismaning ansteht. Sein Kader könnte sich bis dahin wieder etwas füllen. (joga)

Schwaben Rösch – Havolli, Ruisinger, Löschner, Heiß, Gail, Kurz, Yasar, Miller, Meilinger (46. Lang), Müller (85. Breca)

Tore 1:0 Schmidt (8.), 2:0 Graf (40.), 3:0 Graf (82.), 4:0 Fischer (89.) SR Voglgsang (Reichenberg) Zuschauer 110