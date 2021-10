Fußball

Saisonziel für TSV Schwaben Augsburg kaum noch möglich

In der Bayernliga sind die Fußballerinnen des TSV Schwaben nah dran am Sieg. Warum es am Ende doch nicht zu drei Punkten reicht.

Den Bayernliga-Fußballerinnen des TSV Schwaben Augsburg gelang auch im sechsten Saisonspiel kein Sieg. Beim Tabellenletzten, der SpVgg Greuther Fürth, reichte es nur zu einem 2:2 (1:0). Die Aufstiegsambitionen, die die Schwaben-Trainer Christoph Bauer und Martin Janyga aufgrund der Spielstärke der Mannschaft zu Saisonbeginn ausgegeben hatten, rücken damit langsam in weite Ferne. Sophia Echter brachte die Schwaben in Führung (38.), überlegt schloss sie ein Zuspiel von Laura Kellner ab. Dies darf jedoch nicht über die vorangegangene Abschlussschwäche hinwegtäuschen, denn es war bereits der zehnte Torschuss der spielbestimmenden Augsburgerinnen, während Fürth zu keinem einzigen gefährlichen Abschluss gekommen war. Kurz nach der Pause gelingt Greuther Fürth plötzlich der Ausgleich Kurz nach der Pause gelang Fürth wie aus dem Nichts per Freistoß der Ausgleich (48.). Dieser brachte die Schwaben völlig aus dem Konzept und die Dominanz des ersten Spielabschnitts war dahin. Die Fürtherinnen kamen besser ins Spiel, doch kurz vor Schluss gelang den Schwaben durch die kurz zuvor eingewechselte Marie Zeidler der vermeintliche Siegtreffer (88.). Doch das Glück stand nicht auf Seite der Augsburgerinnen, die in der Nachspielzeit (90.+2) den Ausgleich hinnehmen mussten. Einen Befreiungsschlag können die Augsburgerinnen am Sonntag landen, wenn Tabellenführer 1. FFC Hof im Ernst-Lehner-Stadion zu Gast ist (15 Uhr). (pm) Schwaben Reißner – Augste, Maier, Jakob (69. Stockinger), Koppold (77. Wengert) – Steppich, Knöferl, Rauch, Seidler (81. Zeidler), Kellner (89. Kreitmeir) – Echter (81. Abele)

