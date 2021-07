TSV Schwaben bei den kleinen Löwen chancenlos

In der Bayernliga kassiert die Mannschaft von Trainer Janos Radoki eine deutliche Niederlage. Am Mittwoch kommt ein Titelanwärter nach Augsburg.

Außer Spesen nichts gewesen. Im ersten Saisonspiel in der Bayernliga Süd verloren die Fußballer des TSV Schwaben Augsburg am Sonntag beim TSV 1860 München II mit 0:3. Eine deutliche Niederlage im Gilchinger Stadion. Dorthin hatten die kleinen Löwen die Partie verlegt, da auf dem Sportgelände an der Grünwalder Straße ein Wasserschaden eine Durchführung der Partie unmöglich machte. „Wir waren chancenlos, 60 uns deutlich überlegen“, musste Schwaben-Coach Janos Radoki nach der Partie zugeben.

18-jähriges Talent erzielt die ersten Treffer für 1860 München II

Die spielstarken und schnellen Talente der Gastgeber machten von Beginn an Dampf, doch die Abwehr der Augsburger ließ zunächst nichts zu. Nach 20 Minuten kamen die Gäste dann etwas besser ins Spiel. Doch in dieser Phase gelang den Münchnern durch Lorenz Knöferl der 1:0-Führungstreffer. Damit war das 18-jährige Talent aus Hilgertshausen (Kreis Dachau) auf den Geschmack gekommen, denn kurz vor der Pause baute er die Führung auf 2:0 aus. Bei beiden Treffern war Schwaben-Ersatzkeeper Reil (Stammtormann Rösch fehlte aus privaten Gründen) machtlos. Im zweiten Abschnitt hielten die Augsburger dann die Partie lange offen. Mit ihrer ersten Möglichkeit machten die Münchner mit dem 3:0 durch Nathan Wicht aber alles klar.

Bereits am kommenden Mittwoch geht es für die Schwaben weiter. Mit dem TSV Landsberg kommt ein Titelanwärter ins Ernst-Lehner-Stadion. (oll)

TSV Schwaben Reil – Ruisinger, Löschner, Heiß (87. Müller), Gail – Sigl, Leib (25. Zupur), Greisel, Kurz – Luburic, Kania (87. Radoki) Tore 1:0 Knöferl (26.) 2:0 Knöferl (43.) 3:0 Wicht (78.) Schiedsrichter Kilger (Mauth) Zuschauer 180