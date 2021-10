TSV Schwaben bleibt heimstark - Türkspor stagniert

Am Ende der Vorrunde steht der TSV Schwaben Augsburg im Tabellenmittelfeld. Einen weiteren Dämpfer kassiert Türkspor gegen Wasserburg.

Gegen den SV Pullach haben die Bayernliga-Fussballer des TSV Schwaben Augsburg ihren fünften Heimsieg in dieser Saison erzielt. Mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg hat die Mannschaft von Trainer Janos Radoki ihre bisherige Ausbeute auf 24 Zähler geschraubt und steht mit einer ausgeglichenen Punktebilanz (je sechs Siege, Unentschieden und Niederlagen) zum Abschluss der Vorrunde im Tabellenmittelfeld (11. Platz).

„Wir waren vor der Pause extrem dominant und hatten viel Ballbesitz. Leider trafen wir im letzten Drittel oftmals die falschen Entscheidungen, weswegen wir kaum zu Chancen und Abschlüssen kamen. In der zweiten Hälfte ließ die Dominanz etwas nach, doch außer der von Patrick Rösch stark verhinderten Großchance ließen wir auch nichts mehr zu. Unser Offensivspiel war verbesserungswürdig, doch wenigstens hatten wir einen siegbringenden Torabschluss“, resümierte Schwaben-Coach Radoki.

Marco Luburic gelingt der Siegtreffer für den TSV Schwaben Augsburg

In der ersten Hälfte kombinierten sich die Schwaben des Öfteren mit ansehnlichen Kombinationen bis zum gegnerischen Strafraum und waren sehr lauffreudig, doch fehlte es an Abschlüssen und glasklaren Möglichkeiten. Einzig Maximilian Heiß prüfte den gegnerischen Torhüter Krasnic (10.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser in die Partie und hatten eine hochkarätige Chance, um in Führung zu gehen. Doch Schwaben-Keeper Patrick Rösch entschärfte den Volleyknaller von Rauscheder mit einer sensationellen Parade (65.). Danach erhöhten die Augsburger den Druck. Nach einem Einwurf segelte das Leder über Freund und Feind hinweg durch den Strafraum und gelangte nach zu kurzer Abwehr zu Marco Luburic, der den Ball zur 1:0-Führung aus 18 Metern ins rechte untere Eck hämmerte (71.). Diesen knappen Vorsprung verteidigten die Gastgeber.

Schwaben Rösch – Heiß, Krug, Greisel, Ruisinger – Löschner, Luburic (90.+2 Sigl), Diowo (90.+1 Miller), Kurz – Fackler-Stamm (69. Kücük), Kania (89. Havolli) Tore 1:0 Luburic (71.) Schiedsrichter Demlehner (Eggenfelden) Zuschauer 250

Nach der einwöchigen Pause ist Türkspor Augsburg beim Heimspiel gegen den TSV Wasserburg nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Dabei hatten sich die Augsburger vor der Partie drei Punkte vorgenommen. Nun beträgt der Abstand auf den Aufstiegsrelegationsrang zehn Zähler. Nach einem verheißungsvollen Saisonstart ist die aktuelle Entwicklung enttäuschend, hatte sich der Verein doch einen Spitzenplatz in der Bayernliga Süd vorgenommen.

In der Partie gegen Wasserburg fehlten einige Leistungsträger verletzungsbedingt, vor allem in der Offensive fehlen Türkspor seit längerem wichtige Akteure. Für das 1:0 in der 43. Minute sorgte daher ein Verteidiger, der eine gute erste Hälfte der Hausherren belohnte. Die Hereingabe von Vitaly Blinov wurde unglücklich abgefälscht und kullerte über die Torlinie zum Führungstreffer. Abteilungsleiter Adem Gürbüz sagte: „Wir haben gut gespielt und sind zu diesem Zeitpunkt verdient in Führung gegangen. Leider hatten wir mit Weiß, Arik und Rankovic gleich drei Spieler, die in der Partie angeschlagen rausmussten.“ Es sei am Ende aufgrund der zweiten Hälfte „ein gerechtes Unentschieden“ gewesen, resümierte Gürbüz.

Abteilungsleiter Adem Gürbüz äußert Kritik an Spielern von Türkspor Augsburg

In der zweiten Hälfte kamen die Gäste, die im unteren Tabellendrittel stehen, besser in die Partie. Gürbüz äußert dabei Kritik an den eigenen Spielern: „Leider haben auch unsere Einwechselspieler nicht das auf den Platz gebracht, was wir von ihnen erwartet haben.“ Der Dämpfer für die Augsburger folgte acht Minuten vor Schluss. Bei einer Ecke der Gäste versammelten sich nahezu alle Akteure im Strafraum von Türkspor. Der Ball fiel, nachdem er zunächst geklärt wurde, Mathias Heiß am Elfmeterpunkt vor die Füße. Er drosch das Spielgerät per Direktabnahme zum 1:1 in die Maschen (82.).

Türkspor Reichlmayr – Blinov, Jassem, Kurt, Leutenecker, Tavra – Merwald, Mitterhuber, Salifou (53. Goia) – Arik (70. Hampel) – Weiß (25. Rankovic/70. Bencke) Tore 1:0 Blinov (43.), 1:1 Heiß (82.) Zuschauer 50