Türkspor Augsburg erlebt einen Tag zum Vergessen

Verletzungen überlagern die Niederlage gegen Hankofen-Hailing. Monatelang ausfallen wird beim Bayernligisten Spielertrainer Matthias Strohmaier.

Mit zwei Siegen waren die Bayernliga-Fußballer von Türkspor Augsburg in die Spielzeit gestartet. Besser hätte der Beginn also kaum verlaufen können. Doch nach dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Hankofen-Hailing ist bei Trainer Servet Bozdag nichts mehr von der guten Laune geblieben. Er und seine Mannschaft erlebten im Niederbayerischen einen Tag zum Vergessen. Mehr noch als die 1:2 (0:1)-Niederlage schmerzen die Verletzungen etlicher Spieler, allen voran jene von Spielertrainer Matthias Strohmaier.

Zehn Minuten vor Spielschluss gewann der Augsburger Abwehrspieler erst einen Zweikampf, ehe er sich ohne Einwirkung des Gegners schwer verletzte: Der 27-Jährige riss sich die Achillessehne. Am Montag wird Strohmaier operiert, mindestens ein halbes Jahr wird er seiner Mannschaft fehlen. Wobei Bozdag eher davon ausgeht, dass Strohmaier in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Bereits in der ersten Hälfte muss Türkspor drei Wechsel vornehmen

Der Trainer berichtet davon, dass er bereits in der ersten Hälfte dreimal wegen Verletzungen wechseln musste. „Uns war klar, dass nach der langen Pause muskuläre Probleme auftreten werden, aber jetzt trifft es uns schon hart“, sagt Bozdag. Was er meint, ist der Spielplan. Der Verband hat mit Ligastart gleich zwei Englische Wochen angesetzt. Heißt: Die Klubs absolvieren fünf Begegnungen innerhalb von 14 Tagen. Bozdag: „Klar, im Nachhinein weiß man alles besser. Aber das hätte man anders regeln können.“

Dass seine Mannschaft für die Umstände ein ordentliches Spiel zeigte, lieferte dem Türkspor-Verantwortlichen wenig Trost. Hankofen, das nun mit drei Siegen nach drei Spielen die Liga anführt, erwies sich als äußerst effektiv. Vor der Pause traf Florian Sommersberger (43.), danach Andreas Wagner (47.). Ein Eigentor von Elija Härtl ließ Türkspor herankommen, mehr gelang den Gästen allerdings nicht mehr.

Bozdag bemüht sich vor dem Heimspiel gegen den TSV Kottern (Mittwoch, 18.30 Uhr) trotz der schwierigen Umstände um Zuversicht. Soweit möglich, will er die positiven Dinge der ersten drei Spiele mitnehmen. „Die Saison wird lang. Und in der Bayernliga Spiele zu gewinnen, ist keine Selbstverständlichkeit. Mir war klar, dass wir mal Glück und mal Pech haben werden.“ Ohne Strohmaier werden die Aufgaben beim Bayernligisten umverteilt. Die Verantwortung in den Trainingseinheiten und in den Spielen tragen jetzt alleinig Co-Spielertrainer Yasin Yilmaz und Bozdag.

Türkspor Reichlmayr – Rankovic (21. Goia), Salifou, Kurt, Mitterhuber, Arik, Feucht (22. Hägler), Leutenecker, Blinov (30. Emini/46. Baydemir), Yilmaz, Strohmaier (79. Jassem)

Tore 1:0 Sommersberger (43.) 2:0 Wagner (47.), 2:1 Härtl (58./ET) Zuschauer 600