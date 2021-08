Türkspor Augsburg leistet sich zu viele Fehler

Nach der 2:3-Niederlage beim FC Gundelfingen verliert Türkspor die Tabellenführung in der Fußball-Bayernliga. Ein Spieler gibt sich sehr selbstkritisch.

Moustapha Salifou nahm die Schuld auf seine Kappe. 2:3 (1:2) hatte der Fußball-Bayernligist Türkspor Augsburg beim Aufsteiger FC Gundelfingen verloren – und damit die Tabellenspitze abgeben müssen. Der Ex-Nationalspieler Togos schrieb sich den entscheidenden Fehler zu. Doch sein Trainer Matthias Strohmaier, der nach einer Achillessehnen-Operation vorerst nicht selbst ins Geschehen eingreifen kann, wiegelte ab: „Nein, du bist nicht schuld.“

Fatih Baydemir bringt Türkspor in Führung

Schuld seien die Augsburger als Gruppe, nicht Salifou als Einzelner. „Allen drei Gegentoren gingen individuelle Fehler voraus, das müssen wir schnell abstellen – und unsere eigenen Chancen ganz einfach nutzen“, analysierte Strohmaier, der ansonsten mit dem Auftritt an der Donau durchaus zufrieden war.

Fatih Baydemir hatte Türkspor früh in Führung geschossen, Emre Kurt verpasste per Kopf das sichere 2:0. Dann leistete sich jedoch Verteidiger Usama Jassem den ersten größeren Patzer, verursachte den Elfmeter zum 1:1 durch Manuel Müller – und kurz vor der Halbzeit brachte Sandro Caravetta den FCG sogar überraschend in Front. Türkspor machte nach der Pause Druck, glich durch das Eigentor von Fabio Kühn aus und hatte durch Aivin Emini den Siegtreffer vor Augen. Er blieb aber an Torhüter Dominik Dewein hängen (81.). In der letzten Sekunde jubelten dann die Gundelfinger. Der gerade erst eingewechselte Dennis Lechner hatte getroffen. (wab)

Türkspor Reichlmayr – Kurt, Mitterhuber, Jassem – Merwald, Yilmaz (46. Arik), Salifou, Bursa (60. Emini), Goia – Baydemir, Hägler (89. Fayé)

Tore 0:1 Baydemir (5.), 1:1 Müller (16./FE), 2:1 Caravetta (42.), 2:2 Kühn (72./ET), 3:2 Lechner (90.+2) SR Ziegler (FC Lindach) Zuschauer 380