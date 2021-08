Türkspor-Trainer Bozdag hält den Ball flach

Nach vier Spieltagen führt Türkspor Augburg die Bayernliga Süd an. Warum der Trainer sich vor dem Spiel beim FC Gundelfingen zurückhaltend gibt.

Servet Bozdag, Trainer von Türkspor Augsburg, hält den Ball flach. Seine Mannschaft führt zwar nach vier Spieltagen mit drei Siegen – zuletzt 3:1 gegen den TSV Kottern – das Feld in der Fußball-Bayernliga an, doch vor der Partie beim FC Gundelfingen (fünf Punkte) am Samstag (17 Uhr) gibt sich der Coach des Spitzenreiters zurückhaltend.

Die Nordschwaben verloren zwar am vergangenen Mittwoch in Donaustauf mit 1:5, spielen allerdings gerade im heimischen Stadion immer wieder ihre Trümpfe aus. Dabei ist der Traditionsklub aus Westschwaben erst zu Saisonbeginn wieder in die Bayernliga zurückgekehrt. Trainer beim Aufsteiger in der Gärtnerstadt ist Martin Weng, der vor seinem Engagement beim FCG als Co-Trainer bei den Bundesliga-B-Junioren des FC Augsburg beschäftigt war. Als aktiver Spieler trug Weng u.a. auch das Trikot des Landesligisten DJK Lechhausen. In Gundelfingen gibt es für die Augsburger ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Teamkollegen Simon Hille, der seit Saisonbeginn beim FCG spielt.

Türkspor-Trainer Bozdag: "Unser Ziel sind drei Punkte"

Bei aller Achtung vor dem Gegner, „unser Ziel sind drei Punkte und wenn wir unsere Bestform auf das Feld bringen werden wir die auch holen“, sagt Bozdag und fügt an: „Natürlich freuen wir uns über die Tabellenführung, doch die Saison ist lang. Wenn wir nach 34 Spieltagen ganz oben stehen würden, wäre das allerdings sehr schön. Doch der Weg ist sehr weit.“

Wegen der angespannten personellen Situation möchte Bozdag gar nicht jammern. „Unser Mannschaftskader ist stark genug, um dies auszugleichen.“ Besonders schmerzt jedoch das Fehlen von Matthias Strohmaier. Der ehemalige Regionalligaakteur zog sich am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage in Hankofen einen Riss der Achillessehne zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Die Verantwortung in den Trainingseinheiten und in den Spielen tragen jetzt Bozdag und Co-Spielertrainer Yasin Yilmaz.