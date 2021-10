U23 des FC Augsburg hat zweifach Grund zum Feiern

Im Heimspiel gegen Eichstätt beendet die U23 des FC Augsburg ihre sieglose Serie. Für eine stimmungsvolle Kulisse sorgt die aktive Fanszene auf der Tribüne.

Nicht gut gespielt, aber trotzdem gewonnen. Mit einem 2:0-Sieg gegen den VfB Eichstätt gelang der U23 des FC Augsburg in der Fußball-Regionalliga Bayern ein großer Schritt aus dem Tabellenkeller. Nach fünf Spielen ohne Sieg wieder ein Erfolgserlebnis für die Augsburger. Doch nicht nur aus sportlichen Gründen feierten 600 Besucher in der Rosenau ein kleines Fußballfest, die Mitglieder der Ulrich-Biesinger-Tribüne (UTB) hatten anlässlich des 70. Geburtstages des altehrwürdigen Stadions eine Party organisiert und unterstützten ihre Mannschaft während der gesamten 90 Minuten mit Sprechchören und Gesängen. Eine Choreografie und Banner sowie Plakate erinnerten an die große Geschichte dieser traditionsreichen Sportstätte.

FCA-Trainer Steinberger sieht Fehler trotz des Erfolgs

Über die Unterstützung von der Tribüne freuten sich auch die Spieler und Trainer Sepp Steinberger. „Natürlich war das schön, doch mit der Leistung meiner Mannschaft war ich nicht zufrieden“, erklärte Steinberger, fügte aber an: „Ohne Zweifel sind wir der verdiente Sieger dieser Partie, aber wir haben wieder den Gegner stark gemacht und etliche Chancen liegen gelassen. Trotzdem freuen wir uns über den Erfolg.“

Der FCA startete engagiert in diese Partie und ging bereits in der 6. Minute in Führung. Nach einem Eckball stocherte Marco Nickel die Kugel aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie des Eichstätter Kastens. Wenig später fischte Eichstätts Keeper Felix Junghan mit einer Glanzparade den Ball aus dem Winkel. Ohne zu glänzen dominierte die U23 weiter, vergab aber kurz vor der Pause eine Dreifach-Möglichkeit.

Als Josue Mbila gleich nach der Pause mit einem Schlenzer ins lange Eck auf 2:0 erhöhte, schien die Vorentscheidung zugunsten der Augsburger gefallen. Doch wie schon am vergangenen Dienstag gegen Greuther Fürth ließ der FCA nach etwa einer Stunde plötzlich die Zügel schleifen. Die bis dahin enttäuschenden Oberbayern witterten Morgenluft und erspielten sich plötzlich Möglichkeiten. Dass diese Schwächephase ohne Gegentreffer und weitere Folgen blieb, hatten die Augsburger ihrem Torhüter Daniel Klein zu verdanken, der mehrmals bravourös parierte.

FCA II Klein – Koudossou (86. Koudelka), Lobenhofer, Lengle, Köppel – Wessig, Schwarzholz (70. Wegmann) – Mbila (76. Berisha), Cevis – Müller, Nickel Tore 1:0 Nickel (6.), 2:0 Mbila (47.) Schiedsrichter Berg (Landshut) Zuschauer 600