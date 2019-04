vor 18 Min.

Galeria Kaufhof kehrt nach Augsburg zurück

2015 schloss die Galeria-Kaufhof-Filiale in Augsburg. Warum das Warenhaus ein Stück weit in die Fuggerstadt zurückkehrt.

Die Fusion mit Karstadt, die im November letzten Jahres vollzogen worden ist, macht es möglich. Sie wird nun nämlich auch in Augsburg sichtbar. Zwar prangt über dem Eingang der Karstadtfiliale in der Bürgermeister-Fischer-Straße nach wie vor der Karstadt-Schriftzug, einzelne Schaufenstern sind jedoch mit Galeria-Kaufhof-Bannern beklebt. Aus zwei mach eins.

Auch der aktuelle Prospekt, der unter anderem unserer Zeitung beiliegt, erschien kürzlich in neuer Aufmachung. Ob sich die Karstadtfiliale in Augsburg optisch wie strukturell noch stärker an die Fusion anpassen wird, ist unklar. Bislang blieb die Anfrage an die zuständige Pressestelle unbeantwortet.