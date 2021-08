„Ich kam hierher und bin nie zurückgekehrt“

Von Maria-Mercedes Hering - vor 14 Min.

Für die Textilindustrie zogen viele Gastarbeiter nach Augsburg. Dann brach die Branche zusammen. Eine neue Perspektive musste her. Über Erfolgsgeschichten voller Rückschläge.

Ein paar Jahre wollte sie in Augsburg bleiben, Geld verdienen und dann zurückgehen in die Türkei. Das war İlmıye Öztürks Plan, als sie mit 26 Jahren Istanbul in Richtung Augsburg verließ. Das Datum weiß die Seniorin heute noch ganz genau: Es war der 10. Mai 1968. Aus ein paar Jahren sind mittlerweile 53 geworden, mehr als ein halbes Leben.

