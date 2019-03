vor 48 Min.

Gastronomie: Ein kulinarischer durch das Lechviertel?

Agnès Derivery in ihrer Chocolaterie „Bitter Süß“ am Holbeinplatz.

Das Lechviertel wird von den Augsburgern vor allem für seine Gastro-Angebote geschätzt. Von Topinambur-Suppe bis Gourmet-Schokolade gibt es dort (fast) alles. Ein Streifzug

Von Tabea Zorn

Mancher nannte seinen Dönerladen im Lechviertel eine Goldgrube. Mancher sagte: „Jeder wäre froh, wenn er so einen Laden hätte wie du.“ Dann hat Münir Kusanc verkauft.

Manchmal träumte sie von einem Geschäft mit Feinkost. Manchmal sagten Leute: „Mach bloß keinen Laden mit Essen auf. Das ist so schwierig!“ Dann hat Agnès Derivery gekauft.

Beide haben auf ihr Herz gehört. Beide sind einen mutigen Schritt gegangen, um sich kulinarisch zu entfalten. Beide prägen mit ihrem Angebot das Lechviertel und haben geholfen, es zu dem zu machen, was es heute ist: das beliebteste Gastronomie-Viertel Augsburgs. Die Bewohner sind hier laut einer Bürgerumfrage der Stadt Augsburg zu 97,6 Prozent zufrieden mit dem gastronomischen Angebot.

Agnès Derivery ist mit Kakaopflanzen aufgewachsen – zwischen Bananenplantagen und Maracujabäumen. Sie kommt ursprünglich von der karibischen Insel Guadeloupe, wo schon ihr Großvater Kakaobauer war. Mit ihrer Chocolaterie „Bitter Süß“ schließt sie den Kreis. Die Liebe hatte Derivery vor 29 Jahren nach Deutschland gebracht. Vor acht Jahren traf sie eine Schokoladenladen-Besitzerin, die eine Nachfolgerin für ihr Geschäft im Lechviertel suchte. „Ich hatte damals nicht viel Ahnung, außer dass ich wusste, wie Schokolade schmeckt“, erzählt Derivery mit einem Schmunzeln. Doch sie zögerte nicht. Sie übernahm den Laden und machte es zu einem renommierten Feinkost-Geschäft.

Lechviertel, der Ort für ungewöhnliche Restaurants

„In kleinen Lokalen wollen sich die Leute im Lechviertel verwirklichen“, sagt Leo Dietz. Er ist Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststätten-Verbands Dehoga. Klein, individuell und speziell nennt Dietz die Gastronomie im Viertel unterhalb der Oberstadt. „Das ist Gastronomie, die nicht den Zeitgeist erfüllen muss.“

Wer durchs Lechviertel spaziert, der geht kulinarisch auf Reisen. Ob Schwabenbüffel oder indisches Shajahani, ob portugiesischer Wein oder Parmesankäse, ob Basilikum-Eis oder griechisches Bifteki – die Vielfalt ist groß. An einer Straßenecke am Judenberg wird veganes, zuckerfreies Eis verkauft. Vor zehn Jahren hatte Münir Kusanc seinen Dönerladen an dieser Stelle.

Veganes Essen statt Döner

Heute trinkt Kusanc 200 Meter weiter Chai-Tee in seinem bio-veganen Restaurant „Mom’s Table“. Das Wort „Falafel“ auf der Speisekarte ist das Einzige, was an seine Zeit als Dönermann erinnert. Damals hatte er seinen Kunden gesagt: „Mach das, was dein Herz zum Singen bringt.“ Doch irgendwann konnte er das den Menschen nicht mehr sagen, da er selber seinem Herzen nicht folgte. „Ich hatte eine Erkenntnis und nichts war mehr wie vorher.“ Er wollte kein Fleisch mehr essen und erst recht nicht mehr verkaufen. Statt Döner-Box und Kebap sollten Gerichte wie Topinambur-Suppe oder Chili sin Carne auf der Speisekarte stehen.

In dem Schokoladenladen war auch nichts mehr wie vorher. Das Weiß übermalte Agnès Derivery mit warmen Farben. Wer an der Chocolaterie „Bitter Süß“ am Holbeinplatz vorbeigeht, dem fallen gleich die pinkfarbenen Tische und Stühle auf. Innen ist es bunt, aber nicht kitschig. „Ich will, dass jeder sich in meinem Laden wohlfühlt, darin verweilt und spazieren geht“, sagt Derivery mit ihren leichten französischen Akzent.

Eine junge Mutter kommt in den Laden, schaut sich um und legt nach kurzem Suchen eine Schokolade aus England auf den Tresen. „Für wen ist die Schokolade denn?“, fragt Derivery mit einem Augenzwinkern und weiß genau, dass die Dame die Nervennahrung für sich selbst kauft. Fast jeder Kunde hält ein Pläuschchen mit der 53-Jährigen. Der Verkauf steht für Derivery nicht im Vordergrund: „Hauptsache, die Menschen gehen raus mit einem Lächeln. Mein Laden soll gute Laune machen.“

„Das Lechviertel ist weit weg von Kommerz. Das Viertel hat einen einzigartigen Charme“, sagt Leo Dietz, der selbst eine Bar auf der Maxstraße hat. Vier Hausnummern weiter betreibt seit knapp drei Jahren Münir Kusanc sein veganes Restaurant. Mit dem Restaurant hat er seine Berufung gefunden. Sein Leitmotiv ist: „Wir haben uns zu weit von der Natur entfernt.“ Der 42-Jährige will zurück zum Gabentisch von Mutter Erde, daher der Name „Mom’s Table“. Daher Rohkost, gefiltertes Wasser und alles bio. „Was wir hier machen, das ist die Zukunft“, sagt Kusanc und sein fokussierter Blick zeigt: Er hat eine Vision. Er will bio-veganes, zucker- und glutenfreies Essen in den Mainstream bringen.

Ein Geschäftsmann mit dunklem, gegelten Haar und Business-Anzug betritt mit seinem Kollegen das Restaurant. Er zeigt auf die Theken und erklärt dem Kollegen mit stolzer Stimme: „Alles hundert Prozent vegan!“ Abends muss man hier reservieren, um noch einen freien Platz zu bekommen.

"Es ist ruhig, ohne tot zu sein..."

Deriverys Chocolaterie hat wie Kusancs Restaurant eine sehr unterschiedliche Kundschaft. „Alle trauen sich in meinen Laden rein. Ich will nicht elitär sein“, sagt Agnès Derivery, die mit ihrer Chocolaterie ihre eigene Welt erschaffen hat, in der Sorgen plötzlich fern wirken. Doch das habe sie nicht allein ihrem Laden zu verdanken: „Das Lechviertel hat diese Atmosphäre, die ruhig ist, ohne tot zu sein, die lebendig ist, ohne laut zu sein.“

Wenn Kusanc auf die vergangenen zwei Jahrzehnte zurückblickt, in der er Gastronom im Lechviertel war, dann sagt er: „Das Lechviertel war schon immer individuell.“ Er erzählt von Menschen wie Christoph mit seinem japanischen Teekannenhandel oder von Harry, der ein Geschäft mit Kunst hat, oder von dem Bioladen mittendrin. Er zählt Laden um Laden auf und lässt keinen einzigen Namen der Besitzer aus.

Mancher sagt, im Lechviertel gibt es nichts, was es nicht gibt. Mancher sagt, hier ist das kulinarisch alternative Augsburg. Alle Befragten sagen, die Gastronomiebetriebe im Lechviertel sind mehr als ein Ort, an dem man Essen kauft: Sie haben Persönlichkeit.

