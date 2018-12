13.12.2018

Gastspiel: Am Ende gab’s ein Happy End

Moskauer Weihnachtscircus startet nächste Woche

Von Lilo Murr

Es gab Probleme, Missverständnisse und am Ende ein Happy End: Die Rede ist vom Moskauer Weihnachtscircus, der in diesem Jahr zum fünften Mal in Augsburg gastiert. Was war passiert? Der Grundstückseigentümer, die Riedinger Park GbR, hatte einen Platz für das Teatro-Zelt von Alfons Schuhbeck vergeben – und ebenfalls an den Zirkus. Die Stadt hatte Bedenken wegen der Feuerwehrzufahrt. Erst als sich Ordnungsreferent Dirk Wurm einschaltete, fand sich eine Lösung.

Am Freitag, 21. Dezember, steht laut Zirkusdirektor Nando Frank nun eine festliche Gala-Premiere mit Live-Orchester auf dem Programm, eine zweite Vorstellung startet um 19.30 Uhr – mit Tiger-Queen Carmen Zander, die ihre Großkatzen in Szene setzt und auf ihnen reitet. Sie hat ihre Schützlinge mit der Flasche groß gezogen und mit ihren Auftritten einige Preise gewonnen.

Darauf warten die Clowns Jurasic & Tarassic noch. Doch mit Charme und viel Herz im typisch russischen Stil wollen sie den Gästen die Umbaupausen verkürzen. Dagegen sorgen die Dickhäuter und Tiertrainerin Nathalie Gomez Papadopaulos für große Augen bei den Kleinen. Papadopaulos wurde beim Circusfestival in Monte Carlo mit dem Bronzenen Clown ausgezeichnet.

Darüber hinaus gibt es Artistik mit Bällen und Keulen vom Duo Madison, Kunststücke am schwingenden Trapez von Veronica Navas und die Hohe Schule auf dem Rücken der Pferde mit den Zwillingen Natalia und Noelia. Und, und, und. Natürlich auch Popcorn im Vorzelt, sogar ein Show Ballett feiert in diesem Jahr in der Fuggerstadt. Ganz nach dem Motto: Manege frei.

Der Moskauer Weihnachtscircus gastiert vom 21. Dezember bis 6. Januar auf dem Platz am Kesselhaus, Riedingerstraße 26. Vorstellungen sind täglich um 16 und 19.30 Uhr, am Heiligen Abend nur um 14 Uhr, der 1. Januar ist Ruhetag. Am 6. Januar wird um 14 und 17 Uhr gespielt. Bereits am Sonntag, 16. Dezember, ab 14 Uhr, laden die Zirkusleute zum „Tag der offenen Tür“. Karten und Infos unter 0177/6096410.

