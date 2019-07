03.07.2019

Geburt eines Kindes sorgt für Tumulte in der Klinik

Als ein Baby zur Welt kommt, liefern sich Angehörige des Vaters und der Mutter Handgreiflichkeiten im Krankenhaus. Auch ein Baseballschläger kam zum Einsatz.

Von Michael Siegel

Zweiter Anlauf für die gerichtliche Aufarbeitung eines nächtlichen Tumults im Eingangsbereich der Augsburger Kinderklinik: Nach der Geburt eines Kindes waren dort im November 2017 rund 20 Mitglieder zweier Familien handgreiflich geworden. Sieben Angeklagte müssen sich jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten.

Im Fußballsport würde man wohl von einer Rudelbildung sprechen: Angehörige zweier Mannschaften gehen aufeinander los, beschimpfen und beleidigen sich, es wird geschubst, geschoben und am Ende zugeschlagen. Genau so war es laut Anklageschrift im November 2017 in der Kinderklinik. Es begann damit, dass der heute 21-jährige und in Freiburg lebende Vater des Kindes von einer Angehörigen informiert wurde, dass sein Sohn zur Welt komme. Zu diesem Zeitpunkt lebte er von der Augsburger Mutter des Kindes getrennt. Umgehend formierte der werdende Vater in Freiburg eine Reisegesellschaft, um zur Geburt nach Augsburg zu fahren. Mit seinen Eltern und zwei weiteren Verwandten habe er sich auf die 350 Kilometer lange Reise gemacht, berichtete er im Zeugenstand. Gegen 23.45 Uhr sei man endlich an der richtigen Klinik am Augsburger Universitätsklinikum eingetroffen. Dort angekommen warteten bereits 15 bis 20 Angehörige der Mutter des Neugeborenen auf die Freiburger. Es kam zum Streit, ob die Freiburger das Kind denn auch besuchen dürften oder nicht.

Schlagabtausch in Kinderklinik Augsburg

Näher und näher rückten sich die Beteiligten, Großvater gegen Großvater, Frauen gegen Frauen... Nach einem Wortwechsel hat es laut Anklageschrift auch einen Schlagabtausch unter Zuhilfenahme eines Baseballschlägers gegeben. Bevor die Situation weiter eskalieren konnte, wurden die Beteiligten vom Sicherheitsdienst der Klinik aus dem Gebäude verwiesen, wo bereits die Polizei wartete. Ermittlungen wurden getätigt, gemäß derer nun einige Angehörigen der Augsburger Familie auf der Anlagebank landeten, währen die Freiburger ohne Anklage blieben. Die Angeklagten, drei Frauen und vier Männer im Alter zwischen 21 und 50 Jahren aus Augsburg und Gersthofen, machen vor Gericht keine Angaben.

Ein wichtiges Beweismittel war für Polizei und Staatsanwaltschaft der Film einer Überwachungskamera aus dem Eingangsbereich der Klinik. Das Tatgeschehen und einzelne Personen sind darauf jedoch nicht eindeutig zu erkennen.

Freiburg gegen Augsburg

Als ersten Zeugen vernahm Richterin Elke Wortmann den Vater des kleinen Buben. Der bestätigte, dass es einen Schlagabtausch gegeben habe. Von der Seite habe er aus der Menge einen Faustschlag auf die Augenbraue erhalten, in die Menge hinein habe er einen Schlag zurückgegeben. Allerdings wisse er weder, wer ihn geschlagen habe noch wen er im Gegenzug getroffen haben könnte. Alles in allem schien dem Zeugen daran gelegen, die Sache klein zu halten. „Wir verstehen uns alle, sind inzwischen eine Riesen-Familie“, sagte er. Er wolle keine Bestrafung, habe deswegen auch keine Anzeige erstattet. Und er sagte, dass die Kindsmutter mit dem gemeinsamen Sohn inzwischen in Freiburg lebe, wo alle drei einer gemeinsamen Zukunft entgegengehen wollten.

Eine richtige Überraschung hatte anschließend der 39-jährige Vater des 21-Jährigen für das Gericht parat. Nach der Sitte der Sinti, der nahezu alle Beteiligten angehörten, seien der Vater und die Mutter des Neugeborenen bereits sei über zwei Jahren ein Paar. Sowohl er als Familienältester aus Freiburg als auch der Älteste der Augsburger Familie, ein 50-jähriger Mitangeklagter, seien übereingekommen, dass die beiden jungen Leute heiraten dürfen und sollen. Demnächst solle es so weit sein. Nach einigen Mutmaßungen über die Rechtsgültigkeit und die Anerkennung von Sinti-Verbindungen in Deutschland brachte die Richterin die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung von 1993 bei: Solche Verlobungen würden in Deutschland nicht so weit anerkannt, als dass ein Aussageverweigerungsrecht unter Familienangehörigen bestünde.

Heute verstehen sich alle gut

Der Freiburger Großvater des Neugeborenen redete dessen ungeachtet vor Gericht. Er sei immerhin froh gewesen, dass er nicht eine Anzeige vom Augsburger Großvater erhalten habe, schließlich sei er derjenige gewesen, der mit Beleidigungen angefangen hatte. Dass er einen Stockschlag erhalten haben sollte – nicht der Rede wert, schon am anderen Tag habe er nichts mehr gespürt. Auch er bekräftigte das inzwischen gute familiäre Verhältnis bei der Gruppen.

An dieser Stelle brachte Richterin Wortmann vor Gericht die Möglichkeit der Einstellung des Verfahrens gegen mehrere oder alle Beteiligte wegen Geringfügigkeit ins Gespräch. Hierfür war jedoch die Staatsanwältin nicht zu gewinnen. Es sei nicht hinnehmbar, dass sich Personengruppen im Eingangsbereich einer Geburtsklinik zu nachtschlafender Zeit rangelten und damit möglicherweise auch andere Unbeteiligte schädigten, verteidigte sie ihren Antrag, das Verfahren fortzusetzen.

Eben dies wird das Gericht nun am kommenden Montag in einem weiteren Termin tun, wenn weitere Zeugen und ermittelnde Polizeibeamte angehört werden sollen.

