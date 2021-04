12:30 Uhr

Gedenkgottesdienst für Corona-Tote in Augsburger Moritzkirche

In der Augsburger Moritzkirche findet ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für Menschen, die an Corona gestorben sind, statt.

Anlässlich der zentralen Gedenkfeier für die Corona-Toten in Berlin, findet in der Augsburger Moritzkirche am Sonntagabend ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt. Er wird live im Internet übertragen.

Viele tausend Menschen sind seit Beginn der Pandemie nachweislich an oder mit Corona gestorben. Wegen der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgerufenen, zentralen Gedenkfeier für die Corona-Toten in Berlin am Sonntag, 18. April, lädt die Stadt Augsburg ebenfalls am Sonntag zum Gedenkgottesdienst um 18 Uhr in der Kirche St. Moritz ein. Ökumenischer Gedenkgottesdienst für die Corona-Toten in Augsburg Wie es in einer Mitteilung heißt, leiten den ökumenischen Gottesdienst der evangelische Stadtdekan Michael Thoma, der katholische Stadtdekan Helmut Haug und weitere Vertreter christlicher Kirchen. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber sowie Vertreter aus der Politik und öffentlichem Leben nehmen daran teil. Den Moritzplatz schmückt zu diesem Anlass ein Olivenbaum, den das städtische Amt für Grünordnung zur Verfügung stellt. Um den Olivenbaum sind symbolisch für die Corona-Verstorbenen Bäume platziert. Für die Teilnahme am Gottesdienst ist eine Anmeldung über die Webseite www.moritzkirche.de, erforderlich. Auf der Webseite www.augsburg.de ist die Gedenkfeier live mitzuerleben. (AZ) Lesen Sie auch: Corona-Impfung: Hausärzte in Augsburg kämpfen mit der Bürokratie

