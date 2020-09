Gedränge in der Tram: Nicht nur die Stadtwerke tragen Verantwortung

Plus Die Stadtwerke haben sich auf dem Schulbeginn mit der Taktung der Straßenbahnen soweit gut vorbereitet. Jetzt sind auch Fahrgäste und die Schulen gefordert.

Es war nur ein kleines Zeitfenster zwischen sieben und acht Uhr morgens, in dem großer Andrang in den öffentlichen Verkehrsmitteln herrschte. Dann war der Trubel wieder vorbei. Doch in dieser knappen Stunde war in manchen Straßenbahnen angesichts Corona zu viel los. Es waren sicherlich nicht viele Straßenbahnen, in denen Schüler und andere Fahrgäste dicht gedrängt zusammen standen. Doch wohl fühlten sich einige Pendler in dieser Situation offenkundig nicht. Den Schwarzen Peter den Stadtwerken zuzuschieben, wäre aber zu einfach.

Der Betrieb hat sich auf den Schulstart vorbereitet. Auf stark frequentierten Linien fahren die Trams alle drei bis fünf Minuten, zusätzliche Busse werden eingesetzt. An den neuralgischen Haltestellen, wie Königsplatz oder Rathausplatz stehen Mitarbeiter, die auf nachfolgende Fahrzeuge aufmerksam machen, wenn es eng wird. Dazu gibt es Lautsprecherdurchsagen. Auch mittags nach Schulschluss wird das so gehandhabt.

Augsburgs Schulen sollten sich wegen Unterrichtsbeginn absprechen

Noch mehr personelle Unterstützung wäre sicherlich sinnvoll, um die Schüler vor Ort gezielter auf verschiedene Trams aufzuteilen. In dem kurzen Zeitfenster muss an verschiedenen Stellen eben schnell reagiert werden. Doch die Stadtwerke haben ihre Hausaufgaben für den Schulstart weitest gehend gemacht. Zudem zeigen sie sich bereit, weiter zu optimieren. Ein reibungsloser Ablauf mit dem nötigen Abstand liegt auch in der Verantwortung der Schulen und der Fahrgäste.

Schüler und Pendler sind ebenso gefragt, das Gedränge zu entzerren. Man muss nicht in die erste Tram einsteigen. Meist lohnt es sich, auf das nachfolgende Fahrzeug zu warten. Zudem sollten sich weitere Schulen, die an gemeinsamen Tramlinien liegen, auf einen unterschiedlichen Unterrichtsbeginn einigen. Damit wäre viel gewonnen. Fachober- und Berufsoberschule sowie Berufsschulen an der Linie 3 gehen mit gutem Beispiel voran. Es kann nicht sein, dass an den Schulen ein riesiger Aufwand betrieben wird, damit sich möglichst wenig Klassen in den Gängen und auf Pausenhöfen begegnen, die Schüler aber vor und nach dem Unterricht zum Teil eng gedrängt in den Straßenbahnen stehen.

