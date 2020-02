vor 42 Min.

Gefährliche Mutproben: Polizei und Stadtwerke warnen vor Tramsurfen

Neun Fälle in zwölf Monaten: Ist Straßenbahnsurfen in Augsburg ein neues Phänomen?

Plus In den vergangenen zwölf Monaten gab es neun Fälle, in denen Jugendliche außen an der Straßenbahn mitfuhren. Ein neues Phänomen in Augsburg?

Von Ina Marks

Die Polizisten im Streifenwagen in der Bürgermeister-Fischer-Straße waren sicherlich überrascht bei dem Anblick: Zwei Jugendliche standen wie selbstverständlich auf der Heckstoßstange einer Straßenbahn. Sie fuhren in Richtung Moritzplatz. Ein weiterer Fall von Tramsurfen eine Woche später in Göggingen ging weniger glimpflich aus. Sind Straßenbahnsurfer ein neues Phänomen?

Nein, sagt die Polizei. Auch in den vergangenen Jahren habe es vereinzelte Vorfälle gegeben. „Aus unserer Sicht kommen Straßenbahnsurfer in Augsburg jedoch sehr selten vor“, teilt Polizeisprecherin Maria Enslin auf Anfrage mit. Neun Fälle seien in den vergangenen zwölf Monaten festgestellt worden. Zum Teil wurden sie von den Stadtwerken mitgeteilt oder von Polizeistreifen entdeckt. Wie eben auch vor zwei Wochen in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Zwar rannten der 14- und der 13-Jährige davon, doch sie wurden erwischt. Nicht bei allen Tramsurfern konnten die Personalien festgestellt werden. Doch bei denjenigen, die gefasst wurden, habe es sich um Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren gehandelt, so die Polizeioberkommissarin. Was der Hintergedanke bei den Jugendlichen ist, mag die Polizei nicht beurteilen. Straßenbahnsurfen ist gefährlich: Ein 13-jähriger Junge hat sich dabei in der vorigen Woche den Arm gebrochen. Bild: Silvio Wyszengrad „Ob Mutprobe, jugendliches Ausprobieren oder bloßes Gefahrenunbewusstsein ist nicht dokumentiert.“ Das Surfen auf Straßenbahnen wird laut Polizei entweder als gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr nach dem Strafgesetzbuch oder als Ordnungswidrigkeit nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen angezeigt. Die Polizei informiert in solchen Fällen die Erziehungsberechtigten. Junge Tramsurfer: Eltern werden auf Gefahren hingewiesen Da die Straßenbahnsurfer größtenteils unter 14 Jahre alt waren, wurden sie und die Eltern eindringlich auf die Gefahren hingewiesen, meint Enslin. „Zudem hat die Polizei in solchen Fällen die Möglichkeit, das Jugendamt zu informieren.“ Von einer „großen Dummheit“ spricht Jürgen Fergg von den Stadtwerken. Selbst wenn eine Straßenbahn in manchen Bereichen nur Schrittgeschwindigkeit fahre, sei die Gefahr groß. „Bei einer plötzlichen Vollbremsung der Straßenbahn werden unglaubliche Kräfte freigesetzt. Man fällt zwangsläufig herunter, weil man sich nicht mehr festhalten kann.“ Eine Straßenbahn könne im Übrigen, wenn sie auf einer eigenen Trasse unterwegs ist, bis zu 50 Stundenkilometer erreichen. „Es ist schon der Wahnsinn, auf welche Ideen manche kommen“, meint Fergg. Fahrt in Göggingen endet für Surfer schmerzhaft Ein Fall vergangene Woche endete für einen 13-jährigen Jungen schmerzhaft. In Göggingen waren mehrere Jugendliche beobachtet worden, wie sie am hinteren Ende auf einer Straßenbahn mitfuhren. Auf Höhe der Haltestelle „Bergstraße“ verlor der 13-Jährige den Halt. Er fiel auf den Boden und blieb verletzt liegen. Der Teenager hatte sich einen Arm gebrochen. Die Polizei appelliert an Eltern, ihre Kinder hinsichtlich der Gefahren solcher Freiluft-Mitfahrten zu sensibilisieren. Wobei hierbei schon Zweifel an Vernunft auftauchen können. Im Fall des Tramsurfens in der Bürgermeister-Fischer-Straße nämlich holte ein Vater seinen Sohn mit dem Auto vom Polizeirevier ab. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 0,5 Promille. Den Vater erwarten ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte. Lesen Sie auch: Cityzone in Augsburg: Wie funktioniert der kostenlose ÖPNV?

