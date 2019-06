vor 2 Min.

Gefährliche Raupen im Fribbe-Bad

Der Eichenprozessionsspinner tauchten auf dem Freigelände auf. Was die Stadt rät.

Die Stadt warnt nun auch im Fribbe-Bad an der Friedberger Straße vor dem Eichenprozessionsspinner. Die Raupen dieses Nachtfalters gelten als gefährlich, weil ihre Haare Hautentzündungen und Asthma auslösen können. Aktuell sind Raupen auf dem Freigelände im Fribbe aufgetaucht. Nach Angaben der Stadt wurden sie bereits entfernt. Die Badegäste seien durch Schilder auf den Befall hingewiesen worden. Ein Sicherheitsbereich sei abgesperrt worden. Die Stadt Augsburg will den Bereich wieder freigeben, sobald eine Gefahr für Menschen ausgeschlossen werden kann, heißt es. Erst vor wenigen Tagen hatte der Eichenprozessionsspinner Bäume in anderen Bereichen Augsburgs befallen. Er wurde im Wittelsbacher Park, am Ilsesee an der Liegewiese im Osten und auf dem Aral der Kita an der Zollernstraße gefunden. Auch dort musste die Stadt Warnschilder aufstellen beziehungsweise Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. (eva)

