vor 58 Min.

Gefälschte Meldung zum Coronavirus

In einer erfundenen Nachricht in den sozialen Medien ist von vielen Infizierten in Augsburg die Rede

Von Sandra Liermann

„Eilmeldung: Überfüllte Krankenhäuser in Augsburg“ lautet die Überschrift eines Artikels, der momentan als Screenshot in sozialen Medien kursiert. Die Krankenhäuser im Landkreis Augsburg seien voll mit Coronavirus-Infizierten, heißt es, 26 Fälle seien bestätigt worden. Das Wichtigste vorab: Bei dieser Nachricht handelt es sich um eine Falschmeldung.

Das gibt das Polizeipräsidium Schwaben Nord bekannt: „Da handelt es sich um einen Fake“, sagt Sprecherin Maria Enslin. „Wir können das nicht bestätigen.“

Auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bestätigt, dass es sich um eine Falschmeldung handelt. „Es gibt zur Zeit vier bestätigte Fälle in Bayern“, sagt eine Sprecherin und verweist für aktuelle Informationen auf die LGL-Homepage.

Der Screenshot sieht aus, als zeige er einen Ausschnitt des Coronavirus-Livetickers auf der Homepage der Bild-Zeitung. Dort ist der entsprechende Eintrag allerdings nicht zu finden. Mittlerweile erklärte auch die Redaktion, dass diese Meldung nie auf ihrem Portal stand: „Der Inhalt ist frei erfunden“, heißt es. Gegen den Urheber und die Weiterverbreitung der Meldung behalte sich Bild rechtliche Schritte vor.

Dagegen, dass es sich bei dem Screenshot um einen echten Artikel handelt, sprechen weitere Anhaltspunkte: Neben Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehlern wird auch nicht zwischen Stadt und Landkreis Augsburg unterschieden. Augsburg gehört als kreisfreie Stadt nicht zum gleichnamigen Landkreis.

In Deutschland haben sich bislang vier Menschen mit dem Coronavirus infiziert, sie alle arbeiten für den Automobilzulieferer Webasto in Stockdorf (Landkreis Starnberg).

Beim LGL gibt es eine Hotline zum Coronavirus. Diese ist unter 09131/6808 5101 zu erreichen. Die Krankenkasse DAK Augsburg schaltet am heutigen Freitag, 31. Januar, eine Beratungshotline zum Coronavirus. Kunden aller Krankenkassen können das Angebot nutzen und sich mit ihren Fragen an Ärzte und Hygienefachleute wenden, die zwischen 8 und 20 Uhr unter der Nummer 0800/1111841 erreichbar sind.

