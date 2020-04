17:33 Uhr

Gegner der Ausgangsbeschränkungen demonstrieren auf dem Rathausplatz

Am Samstag demonstrierten laut Polizeiangaben 15 Personen in Augsburg gegen die Corona-Ausgangsbeschränkungen. Die Demonstration verlief friedlich.

Von Anna Hell

Für Corona-Zeiten war an diesem Samstagnachmittag einiges los auf dem Rathausplatz. Anlass dazu gab eine Demonstration gegen die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Laut Polizei versammelten sich dabei 15 Teilnehmer, organisiert wurde die Demonstration von einer Privatperson. Auf den Schildern waren Parolen wie "Isolation tötet", "Betreutes Denken" und "Wer Freiheit gibt für Sicherheit, verliert am Ende alle zwei" zu lesen. Auch Impfgegner fanden sich unter den Demonstranten.

Ausgangsbeschränkungen: Bayern verlieren allmählich die Geduld

Die Stadt hatte die Versammlung auf dem Rathausplatz unter strengen Auflagen genehmigt. So mussten die Teilnehmer etwa ausreichend Abstand zueinander halten. Der Polizei zufolge kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen, die Demonstration sei ruhig verlaufen. Neben den 15 Akteuren hätte sich jedoch schnell in etwa die gleiche Menge an Zuschauern eingefunden. Angemeldet war die Demonstration von 15 Uhr bis 17 Uhr - wobei sich die Versammlung bereits eine Stunde früher als geplant wieder auflöste.

Die Demonstranten sind mit ihrer Ablehnung der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen nicht alleine. Umfragewerte zeigen: Die Zustimmungsquote der Bürger im Freistaat ist in der vergangenen Woche deutlich gesunken. So gab in der aktuellen Erhebung jeder dritte Bayer an, die Einschränkungen im Alltag für nicht mehr angemessen zu erachten.

