Gehackte Kundendaten: So reagiert der AVV auf das Datenleck

Plus Hacker hatten beim AVV offenbar Zugriff auf die Daten von Zehntausenden Kunden aus der Region. Nun äußert sich der Geschäftsführer des Augsburger Verkehrsverbunds.

Von Jan Kandzora

Das Thema wird den Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund möglicherweise noch eine Weile beschäftigen. Gut möglich, dass es etwa bereits am Donnerstag im Augsburger Stadtrat größer zur Sprache kommt; mehrere Fraktionen haben angekündigt, dort einen Bericht anzufordern. Anonyme Hacker hatten in den vergangenen Wochen offenbar Zugriff auf Zehntausende sensibler Kundendaten des AVV. Entdeckt hat die Sicherheitslücke eine Hacker-Gruppierung Namens "LeaksDev", die angab, mit der Veröffentlichung der Schwachstelle erreichen zu wollen, dass die Lücke geschlossen werde, was mittlerweile offenbar geschehen ist. Nun bezieht der AVV erstmals umfangreicher Stellung zum Vorfall.

AVV-Geschäftsführer Andreas Mayr sagt, dass Hacker offenbar "zeitweise Zugriff auf einen Teil unserer Kundendaten” hatten. Details zu Art und Umfang des Angriffs und den betroffenen Datensätzen seien noch nicht bestätigt und Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen, so der AVV. „Wir haben bereits erste Maßnahmen umgesetzt, um den Schutz der Kundendaten weiter zu erhöhen", so Mayr. Aktuell werde zusätzlich eine IT-Sicherheitsfirma damit beauftragt, die Server des AVV auf mögliche Sicherheitslücken zu prüfen und diese zu schließen.

Datenlücke beim AVV: Hacker haben Zugriff auf Zehntausende Kundendaten

Nach Auskunft des Verkehrsverbundes haben die Hacker den AVV "nach dem Angriff per E-Mail kontaktiert", was die Darstellung der anonymen Gruppierung in dem Punkt bestätigt. Dabei sei jedoch lediglich "abstrakt auf Sicherheitslücken verwiesen" worden, so der AVV. „Daraufhin haben wir umgehend die Polizei verständigt, Anzeige erstattet und die Datenaufsichtsbehörde informiert”, sagt Mayr. Nach Auskunft der Hacker allerdings habe man den Verkehrsverbund bereits am 3. September über die Sicherheitslücke informiert. Anzeige erstattet hat der AVV nach Polizeiangaben am 14. September, also eineinhalb Wochen später.





Wie berichtet, sind die Kundendaten der Stadtwerke Augsburg von dem Datenleck wohl nicht betroffen. Darauf weisen die Stadtwerke nun noch einmal gesondert hin, nachdem "zahlreiche besorgte Kunden nachgefragt haben", wie es in einer Mitteilung heißt. Kundendaten der swa seien auf eigenen Servern mit aktuellen Sicherheitssystemen abgelegt.

