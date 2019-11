21.11.2019

Gehäkelte Babygeschenke als Geschäftsidee

Laura Schmidt präsentiert ihre Handarbeiten auf dem Textilmarkt. Sogar ihr Freund hilft beim Häkeln mit

Von Bernd Hohlen

Im Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) beginnt am 22. November der Textilmarkt. Von Freitag bis Samstag wird es wieder fein Gewebtes, kunstvoll Genähtes, bunt Bedrucktes und raffiniert Gestricktes zu entdecken geben. Nun kommt auch Gehäkeltes für Babys hinzu. Die 25-jährige, angehende Kinderpflegerin, Laura Schmidt aus Merching häkelt „Babygeschenke“ und hat damit in den letzten zwei Jahren viel Erfolg. Auf Messen in München und Leipzig kam ihre Handarbeit „Made in Merching“ bereits gut an. Auch online läuft das Geschäft mit der Häkelware.

Auf die Idee, mit dieser Handarbeit ein ganzes Geschäftsfeld aufzubauen, kam sie durch ihre Mutter, die ihr während einer Krankheit ein Häkelbuch schenkte. „Verstanden habe ich die komplizierten Anleitungen zum Mützenhäkeln nicht. Zu kompliziert“, sagt Laura Schmidt. Aber ihr Interesse war geweckt und sie brachte sich das Häkeln selbst bei. Ihre Familie scheint insgesamt inspirierend auf sie zu wirken, wie sich zeigt. Zunächst fertigte sie Mützen und Stirnbänder, die sie auf der Internetplattform DaWanda anbot. Als das E-Commerce-Online-Portal schloss, wechselte sie zum Anbieter etsy.

Der Anstoß, Babygeschenke herzustellen, kam letztlich durch das neugeborene Baby ihrer Schwester zustande. Als die Richtung gefunden war, richtete sie sich selbst eine eigene Webseite ein. „Ich bin eine „Problemlöserin“, sagt Laura Schmidt. Gute Voraussetzungen, um sich auf dem rustikalen Markt der Selbstständigkeit zu behaupten. Mittlerweile bietet sie 90 verschiedene Produkte an, die ausnahmslos bei ihr zuhause in Handarbeit gefertigt werden. Schnullerketten, Maxi-Cosi-Anhänger, Spieluhren, Rasseln und Kuscheltiere. Kleine und große wie die Schildkröte und die Krake. Manchmal hilft sogar ihr Freund beim Häkeln. Der studiert zwar Maschinenbau, ließ sich aber von der Begeisterung seiner Freundin anstecken. Auch ihre Mama hilft und ist auf Messen mit dabei.

Wenn das Geschäft weiterhin so läuft, kann sich Schmidt vorstellen, nach dem Abschluss ihrer Ausbildung das Häkeln für Babys als Hauptbeschäftigung zu betreiben. Deswegen ist sie gespannt auf den Textilmarkt. Manchmal kommen ältere Frauen auf Messen an den Stand und finden ihre Babysachen so schön, dass sie sagen: „Ach, ich würde so gern etwas kaufen, aber meine Enkel sind schon zu groß.“ Manchmal kaufen sie trotzdem etwas. „Der Kontakt auf den Messen ist sehr schön und deswegen liebe ich es dort zu sein“, sagt Schmidt.

ist der Textilmarkt am Freitag von 9 bis 20 und am Samstag von 9 bis 18 Uhr.