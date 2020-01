Gehweg nicht gestreut: Firma muss Fußgänger Schmerzensgeld zahlen

Plus Ein Fußgänger fällt in Gersthofen auf dem Weg zur Arbeit, verletzt sich und verliert seinen Job. Vor Gericht geht es um die Frage, wer die Verantwortung trägt.

Der aktuelle Winter ist in der Region Augsburg ja eher mild. So mild, dass Hauseigentümer und Mieter ihren gesetzlichen Streu- und Räumpflichten bislang selten nachkommen mussten, wenn überhaupt. Im Januar 2019 war die Lage eine etwas andere. Damals waren Straßen, Gassen und Fußwege teils vollkommen verschneit und manchmal auch sehr glatt, wie das im Winter nun mal so sein kann.

Unfall bei Glätte: Kläger verlangt Schmerzensgeld

Vor einer Wohnanlage in Gersthofen muss es zu der Zeit jedenfalls ziemlich rutschig gewesen sein, denn ein Mann, der zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit war, stürzte dort aufgrund der Glätte und verletzte sich am Knie. Zur Arbeit konnte er aufgrund seiner Verletzung an dem Tag nicht mehr, ebenso wenig die kommenden Tage – und als er wieder arbeitsfähig war, hatte er den Job nicht mehr. Ein unglücklicher Fall, der, sollte die Verletzung ursächlich für diese Entwicklung gewesen sein, nicht gerade für den Arbeitgeber spricht, der den Mann wohl innerhalb der Probezeit kündigte.

Ein Fall allerdings auch, der nun das Augsburger Amtsgericht beschäftigte, denn der gestürzte Fußgänger klagte – gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft der Anlage und den Hausmeisterdienst, der dort tätig war. Beziehungsweise: offenbar nicht allzu aktiv tätig war. 2000 Euro Schmerzensgeld wollte der Kläger von den beiden Parteien haben, dazu Verdienstausfall, weil er seinen Job wegen der erlittenen Verletzung verloren habe. Und die Eigentümergemeinschaft und der Hausmeisterdienst ihren Streu- und Räumpflichten eben nicht nachgekommen seien und er ohne deren Untätigkeit nicht gestürzt wäre.

Räumpflicht in Gersthofen vernachlässigt: Wer hat Schuld am Sturz?

Eine juristisch nicht alltägliche Ausgangslage. Wer hat Schuld am Sturz – Eigentümer oder Hausmeister? Und lässt sich aus der Verletzung tatsächlich ein Verdienstausfall begründen? Grundsätzlich ist es Eigentümern möglich, ihre gesetzlichen Pflichten zum Räumen und Streuen an Dritte zu delegieren, einen Hausmeisterservice etwa. In dem Fall müssen die Eigentümer allerdings überwachen, dass diese Pflichten eingehalten werden.

Unter Umständen wäre in einem derartigen Fall also nicht nur das Hausmeister-Unternehmen, sondern auch die Eigentümergemeinschaft haftbar. Wie Richterin Simone Bader dem Kläger in der Verhandlung sagte, sei die Schmerzensgeldforderung von 2000 Euro zumindest „nicht jenseits von Gut und Böse“, also durchaus realistisch. Was den Verdienstausfall angeht, sehe seine Situation aber anders aus, sagte die Richterin. Die Kausalität zwischen der Knieverletzung und dem Jobverlust wäre vermutlich schwer zu belegen gewesen, doch so weit kam es gar nicht. Der Anwalt der Eigentümergemeinschaft und der Kläger einigten sich in einem Vergleich darauf, dass der Mann nun 1500 Euro erhält.

Anders sah es beim Hausmeister-Service aus, dessen Vertreter gar nicht erst zur Gerichtsverhandlung gekommen war. Die Firma erhielt deshalb ein Versäumnisurteil, muss also demnach Schmerzensgeld und Verdienstausfall an den Kläger zahlen.

