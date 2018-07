vor 17 Min.

Geld für Plärrerumzug

Die Stadt ist bereit, die beliebte Veranstaltung finanziell zu unterstützen

Er ist ein fester und wichtiger Bestandteil des Augsburger Herbstplärrers: der traditionelle Umzug am Samstag. Rund 2000 Teilnehmer machen jedes Jahr mit. Tausende Zuschauer stehen an den Straßen. Der Zug führt aus der Innenstadt zum Plärrergelände. Damit der beliebte Umzug auch weiterhin stattfinden kann, wird die Stadt ihn künftig mit jährlich 18000 Euro finanziell unterstützen müssen. Diese Zahl wurde in der Sitzung des zuständigen städtischen Ausschusses genannt. Vor zwei Jahren war angedacht worden, möglicherweise Gebühren von den Teilnehmern zu erheben. Diese Idee wurde schnell wieder begraben. Früher wurden die Umzüge von Privatpersonen (Dieter Bartl und später Andreas Schlachta) organisiert. Nicht zuletzt aus versicherungsrechtlichen Überlegungen ist nunmehr der „Förderverein Augsburger Brauchtum“ zuständig. Er selbst beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 1700 Euro an den Gesamtkosten. Größte Ausgabe sind Gutscheine, die an die Teilnehmer ausgegeben werden. Hierfür sind 6000 Euro fällig. Der Herbstplärrer 2018 startet am Freitag, 24. August. Am Tag darauf findet der Umzug statt. Es darf mit einem größeren Aufmarsch politischer Prominenz gerechnet werden. Schließlich ist am Sonntag, 14. Oktober, Landtagswahl in Bayern. Der Herbstplärrer endet am Sonntag, 9. September. Es gibt beim größten schwäbischen Volksfest dann auch wieder drei Festzelte. (möh)

