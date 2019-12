vor 35 Min.

Geldautomat gesprengt, Bankfiliale öffnet bald wieder

So sah es am 9. November nach der Sprengung des Geldautomaten in der Commerzbank-Filiale aus.

Nahezu zwei Monate war die Geschäftsstelle der Commerzbank in Augsburg-Haunstetten geschlossen. Der Grund war ungewöhnlich. Die Polizei sucht weiter nach den Tätern.

Am Ende werden es nahezu zwei Monate sein, in denen die Filiale der Commerzbank in Haunstetten geschlossen sein musste. Die Renovierungsarbeiten sind bald abgeschlossen, teilt die Bank mit. Am Donnerstag, 2. Januar, ist die Filiale für die Kunden wieder geöffnet. Der Grund für die unfreiwillige Schließung war außergewöhnlich. Am 9. November hatten Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die Geldscheine flogen durch den gesamten Raum. Ein Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich wurde gestohlen. Die Täter flüchteten unerkannt.

Groß war auch der Schaden, den sie am Gebäude hinterließen. Die Schadenshöhe wird auf 75000 Euro taxiert. Die Renovierungsarbeiten zogen sich länger hin als anfangs gedacht. Kunden, die in diesem Zeitraum die Filiale in der Landsberger Straße nicht nutzen konnten, wurden auf die Commerzbank-Standorte in Göggingen und in der Holbeinstraße in der Innenstadt verwiesen.

Das sagt der Filialdirektor

Filialdirektor Georg Wiltschka ist froh, dass die Filiale in Haunstetten bald wieder wie gewohnt zur Verfügung steht: „Wir freuen uns sehr, unsere Kunden ab dem neuen Jahr endlich wieder persönlich in unserer Filiale Haunstetten begrüßen zu können. Das haben wir am meisten vermisst.“

Die Filiale der Commerzbank in Haunstetten wird nach den Sanierungsarbeiten am 2. Januar wieder öffnen. Bild: Bernd Hohlen

Die Täter, die den Automaten gesprengt hatten, flohen in einem dunklen Auto. Es waren nach Erkenntnissen der Polizei mindestens drei Personen, die beteiligt waren. Die Geldautomatenknacker sind bislang nicht ermittelt, sagte am Freitag auf Anfrage eine Sprecherin der Polizei. (möh)

