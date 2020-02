vor 29 Min.

Geldstrafe für geteilten Artikel im Netz: Gericht kippt Urteil

Ein 24-Jähriger verbreitete einen Beitrag der

Von Jan Kandzora

Mokhmad A. hatte sich mit wenigen Klicks strafbar gemacht, so sieht es die Staatsanwaltschaft, so sah es das Augsburger Amtsgericht. Er hatte auf Facebook einen Beitrag geteilt, in dem mit Kalaschnikows bewaffnete Mitglieder der Terrormiliz „Islamischer Staat“ zu sehen sind. Zwei der Männer auf dem Foto tragen Mützen mit dem IS-Symbol, dessen Verwendung gesetzeswidrig ist, seit das Bundesinnenministerium die Terrororganisation in Deutschland 2014 nach dem Vereinsgesetz verboten hat.

Der Mann aus Tschetschenien, der zuletzt in einer Asylunterkunft im Raum Augsburg lebte, hatte allerdings kein Propagandamaterial des IS im Netz verbreitet, sondern lediglich einen Nachrichtenbeitrag der Deutschen Welle, der in russischer und in deutscher Sprache erschien. Inhaltlich geht es um die Frage, wie das Terrornetzwerk überhaupt seine Waffen bezog, bebildert ist der Text mit einem Foto der Deutschen Presse-Agentur. Alles recht gewöhnlich, könnte man meinen: Ein Mediennutzer, der einen Artikel eines seriösen Mediums im Internet teilt, der ihm interessant erscheint. Doch für Mokhmad A. bedeutete dieser Schritt ein Ermittlungsverfahren gegen ihn, es gab später eine Hausdurchsuchung und schließlich einen Prozess am Amtsgericht, bei dem er eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro erhielt.

Ein Mediennutzer, der für die Verbreitung eines Artikels der Deutschen Welle verurteilt wird? Es war ein Fall, der weit über Augsburg hinaus Aufmerksamkeit erregte und für Kritik sorgte – und nebenbei durchaus Folgen für Presseorgane hätte haben können. Leser oder Kunden von Medien könnten schließlich leicht in juristische Schwierigkeiten kommen, wenn es für ein Strafverfahren schon ausreicht, dass sie Beiträge teilen, in denen verbotene Symbole zu sehen sind.

Dazu allerdings kommt es erst einmal nicht. Der 7. Strafsenat des Bayerischen Obersten Landesgerichtes hat das Urteil das Augsburger Amtsgerichtes kürzlich aufgehoben, nachdem die Verteidigerin von Mokhmad A., Johanna Künne aus Berlin, in Revision gegangen war. Nun soll der Prozess am Amtsgericht vor einem anderen Strafrichter neu verhandelt werden. Der Senat begründet seinen Beschluss unter anderem damit, dass das Amtsgericht die Umstände des Falles nicht ausreichend ermittelt habe. So schwiegen die Urteilsgründe etwa vollständig zum Inhalt des Text-Beitrages der Deutschen Welle. „Der vom Amtsgericht festgestellte Sachverhalt rechtfertigt den Schuldspruch nicht“, heißt es im Beschluss. Bei einem neuen Prozess werde das Amtsgericht „den Gesamtkontext des Kennzeichengebrauchs“ und „den Inhalt des geteilten Beitrags der Deutschen Welle“ berücksichtigen müssen.

Zur Frage, ob oder ab wann eine Verbreitung von Presseartikeln, die verbotene Kennzeichen enthalten, grundsätzlich strafbar sein kann, äußert sich der Senat nicht ausführlich und explizit, was Anwältin Künne bedauert. „Wir sind aber schon zufrieden damit, dass das Urteil so nicht stehen bleibt.“

