vor 34 Min.

Gelungener Auftakt: Augsburg feiert heiße Sommernächte

Heiße Temperaturen, viel Musik und neue FCA-Trikots: Der erste Abend der Augsburger Sommernächte war ein voller Erfolg. Ein Streifzug.

Von Elena Winterhalter und Jörg Heinzle

Kein Wölkchen am Himmel, Temperaturen um die 30 Grad und ein angenehmes Lüftchen: Die Augsburger Sommernächte beginnen am Donnerstag mit perfektem Wetter. Sind die Straßen der Innenstadt zum Start gegen 17 Uhr noch etwas leer, so strömen gegen 20 Uhr immer mehr Besucher auf das Augsburger Stadtfest. Kurz darauf ist die Innenstadt voll.

***

Ein großer Anziehungspunkt des ersten Abends: die Bühne vor St. Ulrich und Afra. Mit der imposanten Kirche im Hintergrund spielen die Augsburger Philharmoniker. Die Musiker freuen sich. „Es ist klasse, für ein so breites Publikum zu spielen“, sagt Gábor Vanyó. Sein Kollege Fabian Heichele ergänzt: „Wir dürfen mit klassischer Musik die Sommernächte eröffnen und die Menschen sind begeistert. Das ist ein tolles Gefühl.“ Wer mit klassischer Musik nicht so viel am Hut hat, findet an den zahlreichen Bühnen im Zentrum nahezu jeden Musikgeschmack von Jazz bis Rock – und jede Menge Disco.

70 Bilder So schön war Tag eins der Augsburger Sommernächte Bild: Silvio Wyszengrad, Stefan Puchner

***

Erfrischung gefällig? Antonio Moreno, Inhaber der Krieger-Alm, verrät das In-Getränk des Sommers: „Der Renner bei uns ist der Frozen Strawberry Mojito. Ich mache das Erdbeerpüree nach eigenem Rezept – streng geheim, versteht sich.“ Natürlich sind die üblichen Verdächtigen auch dieses Jahr hoch im Kurs: Aperol und Hugo.

***

Fußballfans haben ihren Pflichttermin vor dem Hotel Drei Mohren. Wahnsinn, wie Fußball-Akrobat Mo Jamal mit dem Ball umgehen kann. Er lässt ihn über den ganzen Körper wandern, macht dazu noch einen Handstand. Bei den Augsburger Sommernächten zeigt er seine Show – und präsentiert zusammen mit mehreren Spielern das neue Trikot des FC Augsburg. Angesichts seiner Ballsicherheit schaut sogar FCA-Kapitän Daniel Baier fast etwas neidisch, könnte man meinen.

***

Es ist heiß – und auch die nächsten Tage werden so bleiben. „Trinken, trinken, trinken!“, sagt Raphael Doderer, der Sprecher der Augsburger Hilfsorganisationen. „Wichtig ist, viel Wasser trinken und nicht nur alkoholische Getränke. Diese Bedingungen sind enorm anstrengend für den Kreislauf.“ Die Temperaturen bei den Sommernächten sind auch für die vielen Helfer von Rotem Kreuz, Johannitern, Maltesern und DLRG eine neue Situation. „Aber wir sind auf alles vorbereitet und haben uns gut auf die Hitze eingestellt“, so Doderer.

Augsburg feiert die Sommernächte. Wir zeigen den Auftakt des Stadtfestes im Zeitraffer. Video: Bernd Hohlen

***

„Mit Blubb oder ohne?“ Diese Frage haben Kristina Häußler und Susanne Lang am frühen Abend schon hunderte Male gestellt. Sie verteilen am Stadtwerke-Stand am Königsplatz kostenlos Wasser. Eine kurze Pause ist da Fehlanzeige. Der Zapfhahn läuft quasi durchgehend. „Wir trinken zumindest garantiert genug Wasser. Wir sitzen ja an der Quelle“, sagt Susanne Lang.

***

So ganz wissen Bettina Lindemayer und Denise Burgemeister noch nicht, was sie von der Kopfhörer-Disco auf der Terrasse des „Drei Mohren“ halten sollen. „Es ist komisch, dass alle das Gleiche hören, aber unterschiedlich tanzen“, findet Denise. „Wenn man die Kopfhörer auf hat, ist man wie in einer anderen Welt“, sagt Bettina. Nach der anfänglichen Skepsis können sich die beiden aber gut vorstellen, abends öfter mit Kopfhörern auf der Tanzfläche zu stehen. Und der DJ? Ist es für ihn nicht komisch, vor der stillen Tanzfläche zu stehen? „Nein, eigentlich nicht“, meint Sarkel Hama Salih. „Ich habe ja selbst Kopfhörer auf. Man muss nur versuchen, die Leute mit der Musik, die man auflegt, zum Mitsingen zu bringen.“ Anfangs hören die Tanzenden alle das Gleiche. Später bespielt der DJ drei unterschiedliche Kanäle: Mainstream, Elektro und Schlager/90er. Zumindest bei letzterem finden sich mit Sicherheit begeisterte Mitsänger.

***

Das ist perfektes Timing: Marianela Chaves, Sascha Pfennig und Melanie Bolivar aus Costa Rica sind für einen dreiwöchigen Schüleraustausch in der Stadt und freuen sich, dass sie bei den Sommernächten dabei sein können. Sie genießen den Sommerabend am Moritzplatz. Dort gibt es auf der „Tiki-Meile“ einen Hauch von Südsee. Mit Palmen und passender Musik.

So geht es weiter: Sommernächte 2019 in Augsburg: Programm in der Übersicht

***

Ein ruhigeres Plätzchen – um ganz gemütlich zu quatschen – hat Mona Ickert mit ihrer Mutter Nicole gefunden. Im Garten des Schaezlerpalais ist man plötzlich ganz weit weg vom Trubel auf den Straßen. Mutter und Tochter genießen die Ruhe, sie finden es aber auch klasse, wie viele Leute in der Stadt unterwegs sind. „Ich finde, da merkt man, dass es so was öfter geben sollte“, sagt Mona. Und Nicole Ickert meint: „Man schaut in so viele fröhliche Gesichter! Das ist toll!“

***

Gefeiert werden die Sommernächte noch bis zum Samstag, 29. Juni. Die Festzone erstreckt sich vom Rathausplatz bis zum Königsplatz und zur Ulrichsbasilika. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Von 17 bis 24 Uhr spielt draußen die Musik, Speisen und Getränke gibt es bis 1 Uhr. Wer dann nicht genug hat, kann in Kneipen und Clubs weiterfeiern.

Wie Tag 1 auf den Augsburger Sommernächten war, lesen Sie auch hier in unserem Live-Blog.