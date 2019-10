vor 60 Min.

Gemüsehobel und Kühltuch: Was Einkäufer auf der Dult entdecken

Zweimal im Jahr ist in Augsburg Dult in der Jakobervorstadt. Mit ihrem besonderen Angebot zieht die Veranstaltung regelmäßig viele Kunden an.

Pfannen, Gemüsehobel und Kühltuch: Besucher der Augsburger Dult erzählen von ihren Lieblingsstücken, die sie dort kaufen.

Von Julian Wellinger

Die Dult mit ihren Ständen ist ein Klassiker..Zweimal im Jahr öffnet Augsburgs größtes Freiluftkaufhaus – und die Menschen kommen und kaufen. Trotz Internet. Doch was kaufen sie?

Ein Kühltuch, zum Beispiel, erzählt ein Ehepaar, dass durch die Budenstraße in der Jakobervorstadt in Augsburg schlendert. „Es erzeugt schnell eine erstaunliche Kälte“, erzählen sie und verraten, dass sie Stammgäste der Dult sind. Mindestens einmal im Jahr. Sie schätzen vor allem die Beratung und das Fachwissen der Standbetreiber. Zudem gefällt ihnen die Vielfalt des Angebots: „Auf der Dult findet man immer wieder neue Dinge, die es sonst nirgends zu sehen gibt“, sagen die Eheleute. Neben dem Kühltuch haben sie dieses Mal Küchensachen und Gartenzubehör wie Sägen und Haken gekauft. Auch die Berchtolds sind fündig geworden.

Die Augsburger Dult - eine Tradition

Sie sind das erste Mal seit zwei Jahren wieder auf der Dult und sehen deren Reiz ganz ähnlich. Rudolf, 70, und Theresia Berchtold, 69, haben dieses Mal Halstücher aus Baumwolle und einen Gemüsehobel gekauft. Ein Klassiker. Ebenso wie der Einkauf von Rolf Näter, 79. Er hat sich eine Pfanne gekauft. Jahr für Jahr kommt er auf die Dult, denn: „Das ist eine Tradition.“ Doch das größte Freiluftkaufhaus Augsburgs lockt auch jüngere Leute an. Unter ihnen sind Jonas Singer, 23, und die 21-jährige Teresa Rogler. Sie haben es nicht weit zur Dult, weshalb sie gern einmal einen Bummel durch die Einkaufsmeile unternehmen. Neben etwas zu essen – es gibt zahlreiche Stände von der Bratwurst bis zum Fruchtspieß – haben sie Gewürze, Kräuter, Tee und Fruchtstückchen gekauft. Auch Daniel Dumont, 20, und die 19-jährige Sarah Bouguel sind in der Freiluft-Einkaufsstraße unterwegs. „Wir sind keine Dultgänger. Ich wohne hier und wir waren in der City-Galerie“, sagt Daniel Dumont. Doch letztes Jahr hätte sie sich eine Uhr gekauft, erzählt Sarah Bouguel. Die sei aber leider kaputt gegangen.

44 Bilder Die Dult im Herbst: Beliebt seit über 1000 Jahren Bild: Bernd Hohlen

Beständigere Ware wollen Elisabeth, 67, und Peter Conato, 66, in ihrem Stand anbieten. Dort dreht sich alles um den Gemüsehobel, der rund 35 Euro kostet. „Der hält 30 Jahre und länger“, sagt die Standinhaberin stolz. Elisabeth Conato und ihre Bude ist auf der Dult eine Institution. Seit an die 30 Jahren verkaufe sie den Hobel bereits, erklärt sie. Mit allem angefangen habe ihre Schwester vor etwa 40 Jahren. Ihren Angaben nach habe sie keine bestimmte Zielgruppe. „Die Oma hatte den Hobel schon, dann die Mutter und jetzt auch die Tochter. Die Gemüsehobel sind für alle da – Jung und Alt“, sagt sie. Erst letztens hätten zwei Studenten nach einem Hobel gefragt, denn sie wollten zusammen kochen und Salat machen, sagt Conato. In Zeiten des Internets und des Online-Handels sieht sie ihre Aufgabe vor allem im Kundenservice und im Erklären der Produkte. „Man muss gut rüberkommen, den Leuten sympathisch sein.“ Wohl deshalb gebe es langjährige Stammkunden, die sie immer wieder besuchten. Sie würden häufig Zubehör wie Messer oder Schäler kaufen, sagt die Verkäuferin, die mit ihrem Stand auch auf der Allgäuer Festwoche in Kempten ist. Doch diese Dult wird ihre letzte sein, sagt Conato. Viele ihrer Stammkunden seien deshalb sehr betrübt, sagt sie. Ein Kundenpaar würde ihr sogar Kaffee und Kuchen bringen. Aber: „Irgendwann muss Schluss sein“, zieht sie für sich Bilanz.

Die Dult läuft bis zum Sonntag, 6. Oktober. Sie ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

