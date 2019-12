vor 13 Min.

Generation Aux präsentiert die Stadtratsliste

Der Verein zieht mit 60 Kandidaten ins Rennen. Darunter sind mehrere bekannte Firmengründer.

Von Stefan Krog

Knapp drei Monate vor der Kommunalwahl haben die Newcomer des Vereins „Generation Aux“ ihre Stadtratsliste beisammen. „Es sind Leute, die in der Stadt schon etwas gemacht haben. Und viele von ihnen hätten sich vor einem halben Jahr nicht vorstellen können, dass sie kommunalpolitisch aktiv werden“, so Raphael Brandmiller, früherer Vorsitzender des Stadtjugendrings. Unter den Vereinsmitgliedern sind viele Unternehmens-Gründer, etwa Sandra Haas (kinderlachen.de), Raimund Seibold (Boxbote), Christoph Steinle (August Gin) oder Daniel Gibisch (Little Lunch). Der Altersdurchschnitt auf der Liste mit 60 Kandidaten liegt bei 32 Jahren.

Generation Aux will junge Wähler aktivieren

Ziel sei es, junge Wähler zu aktivieren, die sonst vielleicht nie den Weg an die Wahlurne finden würden, sagt Wolfgang Schimpfle, Mitgründer des nachhaltigen Surfmode-Labels „Degree“, der unter den Kandidaten ist. Demnächst will Generation Aux mehrere Projekte präsentieren, etwa zum Thema Mobilität. Ein Programm im herkömmlichen Sinne gibt es nicht. Bei den Projekten, die man zur Diskussion stelle, gehe es darum, dass sie realistisch und umsetzbar sind, so Brandmiller. Dass Kandidaten politische Ideen formulieren (etwa zur Ladenentwicklung in der Innenstadt), die sie als Unternehmens-Gründer selbst verfolgen, sieht Brandmiller nicht als Problem. „Das wäre eine Verdrehung unserer Idee: Wir wollen Sachverstand und Erfahrung in die Politik einbringen.“ Es gebe etliche viel einfachere Wege, eigene Interesse zu verfolgen, als sich politisch zu engagieren. Generell sagt Brandmiller, der auf Platz 1 der Liste steht und in der Vergangenheit für SPD und Grüne in den Stadtrat einziehen wollte, dass kleine Gruppierungen eine Bereicherung seien.

13 Bilder Kommunalwahl Augsburg 2020: Das sind die OB-Kandidaten

Die politische Landschaft und die Mehrheitsbildung im Stadtrat würden dadurch womöglich unübersichtlicher. Gleichzeitig müssten sich die etablierten Parteien vorhalten lassen, bei der Kommunalwahl vor knapp sechs Jahren nur noch 40 Prozent der Wähler angesprochen zu haben – der Rest habe gar nicht den Weg zur Wahlurne gefunden. Auf einen OB-Kandidaten verzichtet Generation Aux. Man wisse, dass man so auf ein Zugpferd verzichte, verstehe Politik aber als Teil bürgerschaftlichen Engagements, das zwangsläufig ehrenamtlich sei. Im ersten Schritt muss Generation Aux nun 470 Unterstützerunterschriften bekommen, um antreten zu dürfen.

Das sind die 60 Kandidaten von Generation Aux: 1 Raphael Brandmiller, 2 Lena Gronde, 3 Christoph Steinle, 4 Raimund Seibold, 5 Burak Kücük, 6 Igor Dordevic, 7 Fabian Kappe, 8 Sandra Haas, 9 Wolfgang Schimpfle, 10 Lisa Giese, 11 Michael Brandmiller, 12 Oliver Munding, 13 Elisabeth Gronde, 14 Ruth Spitzer, 15 Dennis Preiter, 16 Felix Baptist, 17 Michael Klein, 18 Kerstin Woinowski, 19 Judith Graziadei, 20 Fabian Qetai, 21 Neila Malke, 22 Danny Schmolke, 23 Frank Goedicke, 24 Paco Ruiz-Echarri-Laguna, 25 Andreas Klein, 26 Karin Mausz, 27 Maximilian Szlavik, 28 Max Gerblinger, 29 Brian Klotz, 30 Max Thürl, 31 Christoph Domberger, 32 Xenia Lesti, 33 Mathias Obermeyer, 34 Daniel Jall, 35 Franziska Herzberger, 36 Peter Cermak, 37 Wael Mahmoud, 38 Chris Heller, 39 Erika Dieminger, 40 Markus Kurz, 41 Stefan Bonengel, 42 Josua Janda, 43 Benno Schiedermayer, 44 Sandra Hirschbolz, 45 Chiara Zillich, 46 Simon Kriener, 47 Robert Leitenmaier, 48 Franziska Leichte, 49 Vivian Rady, 50 Daniel Gibisch, 51 Alexander Ferstl, 52 Dr. Julian Kienberger, 53 Laura Eder, 54 Sabrina Weiss, 55 Jonathan Kreuzer, 56 Christian Fleck, 57 David Wojcik, 58 Amadeus Schumacher, 59 Athanasios Lasos, 60 Michael Kamm.

Das könnte Sie auch interessieren: Wahl 2020: Wie weiblich wird die Augsburger Stadtpolitik?, So viele Kandidaten wie noch nie wollen Augsburger Oberbürgermeister werden





Themen folgen