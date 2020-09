13:05 Uhr

Geplanter Taubenschlag im Standesamt: Brautkleider-Alarm?

Plus Der Tierschutzverein setzt sich für einen Taubenschlag im Augsburger Standesamt ein. Bei Brautpaaren könnte er weniger gut ankommen.

Von Eva Maria Knab

In Augsburgs prächtigstem Straßenzug, der Maximilianstraße, sorgen Tauben für Ärger. An der Maximilianstraße steht auch das Standesamt, in dem Brautleute ein- und ausgehen. Der Tierschutzverein möchte in dem Gebäude nun einen betreuten Taubenschlag einrichten, um die Probleme besser in den Griff zu bekommen. Doch gegen das Projekt gibt es Bedenken, die mit den Bräuten zu tun haben.

Aktuell wird das städtische Standesamt modernisiert. Beim Augsburger Tierschutzverein spricht man sich schon länger dafür aus, oben in dem Gebäude einen neuen Taubenschlag einzurichten – und zwar nach dem „Augsburger Modell“ mit einer Geburtenkontrolle für die Vögel. Die Tierschützer sagen, der Schlag wäre am preisgünstigesten, wenn er noch während des Umbaus im Gebäude käme. Das Zeitfenster wird aber immer enger: Das Standesamt soll bis Dezember fertig sein.

Augsburg: CSU-Fraktionschef ist für Taubenschlag

Politische Unterstützung für den neuen Taubenschlag kommt vom CSU-Fraktionsvorsitzenden Leo Dietz. Die Idee für das Projekt sei im Allgemeinen Ausschuss des Stadtrats Thema gewesen, sagt er. „Wir müssen es aber auch wollen.“ Dietz möchte die Diskussion jetzt voranbringen. Er verweist darauf, dass insbesondere Anwohner in Hintergebäuden der Maximilianstraße Ärger mit Tauben auf ihren Balkonen hätten. Auch die Außengastronomie im Rathaus sei betroffen. „Am Elias-Holl-Platz klatscht es ordentlich auf die Schirme, das ist für Gäste unangenehm“, sagt der CSU-Politiker, der auch Chef des Gaststättenverbandes ist und eigene Lokale in der Maxstraße betreibt.

Augsburger Ordnungsreferat sieht Taubenschlag kritisch

Endgültig entschieden ist laut Dietz noch nichts. In der Stadtverwaltung sieht man einen neuen Taubenschlag im Standesamt jedoch kritisch. Das Ordnungsreferat teilt mit, eine ansprechende Außenwirkung des Standesamtes stehe in einem gesamtstädtischen Interesse. Der besondere Parteiverkehr solle in einem würdigen Rahmen gestaltet werden. Wegen der Gefahr von vermehrten Verunreinigungen durch Taubenkot sei die Auswahl des Gebäudes ungeeignet.

Mit betreuten Taubenschlägen wird eine massive Vermehrung der Vögel an vielen Stellen in Augsburg verhindert. Diese Lösung findet auch in anderen Städten immer mehr Nachahmer. Bild: Annette Zoepf

Offenkundig gab es mit Exkrementen schon das eine oder andere Problem vor dem Standesamt. Ein Verwaltungsmitarbeiter sagt: „Zwei bis drei Bräute haben Taubendreck abbekommen, eine davon auf den Hut.“ Mitarbeiter sorgen sich, dass sie vor den Fenstern ihrer neuen Büros nun ständig Tauben gurren hören.

Taubenschläge: Werbefilm für das "Augsburger Modell"

Die abschließende Entscheidung über den neuen Taubenschlag soll die Liegenschaftsverwaltung treffen. Beim Tierschutzverein wirbt man jetzt verstärkt für diese Projekte. Dort wurde am Donnerstag ein neuer Werbefilm für das „Augsburger Modell“ mit betreuten Schlägen vorgestellt. Vorsitzender Heinz Paula sagt: „Wir wollen den Menschen die Sorgen nehmen, die mit neuen Standorten unterschwellig verbunden sind.“ Im vergangenen Jahr seien aus den betreuten Schlägen in Augsburg rund 10.000 Eier entfernt und durch Attrappen ersetzt worden, so die Tierschützer. „Das sind 10.000 Stadttauben weniger.“

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Taubenschlag muss Braut-sicher sein

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen