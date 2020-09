06:30 Uhr

Geplanter Verkauf: Wie geht es mit dem Cinestar-Kino weiter?

Plus Die beiden Multiplex-Kinoketten Cinemaxx und Cinestar wollen fusionieren. Dazu muss aber zuerst ein Augsburger Kino verkauft werden - und das ist nicht so einfach.

Von Leonhard Pitz

Das Augsburger Cinestar-Kino sollte verkauft werden. Zumindest hat das Bundeskartellamt Ende Februar den Verkauf zur Auflage für die geplante Übernahme von Cinestar durch Cinemaxx gemacht. Kinos in sechs Städten müssen an Konkurrenten verkauft werden, sollte die Fusion stattfinden, verfügte die Behörde – darunter das erst 2018 wieder eröffnete Cinestar im Helio-Center am Bahnhof. Doch bislang geschah nichts.

Binnen sechs Monaten sollten die Kinos verkauft werden, so die Entscheidung der Kartellbehörde Ende Februar. Nun wurde die Frist aber verlängert. Die Corona-Krise habe den Verkaufsprozess erschwert, so die Argumentation des Bundeskartellamts. Darum wolle man den Unternehmen nun mehr Zeit geben, die Kinos in Augsburg, Bremen, Gütersloh, Magdeburg, Mülheim a. d. Ruhr sowie in Remscheid abzustoßen.

Wer will das Augsburger Cinestar-Kino kaufen?

Was es nun soweit sein muss mit dem Verkauf des Augsburger Cinestar-Kinos, bleibt erst einmal ein Geheimnis. Das neue Fristende möchte das Kartellamt nicht bekannt geben, „auch um den Veräußerungsprozess nicht zu behindern“, wie Pressesprecher Kay Weidner erklärt. Dem Vernehmen nach liegt der neue Stichtag wohl aber noch in diesem Jahr.

Doch ob sich überhaupt ein Käufer für das Augsburger Kino findet, scheint aktuell sehr fraglich. Bereits im März hatte sich Michael Hehl, Betreiber des Liliom-Kinos, skeptisch gezeigt, ob sich ein Käufer für das Cinestar im Helio findet. Er verwies damals vor allem auf die Konkurrenz-Kinos im Umland. Nun stehen die Kinos in ganz Deutschland zusätzlich noch durch Corona unter Druck. Fast drei Monate mussten die Kinos komplett geschlossen bleiben, eine vollständige Auslastung der Säle ist wegen des vorgeschriebenen Mindestabstands immer noch nicht möglich. Zudem wurde der Start vieler Filme verschoben.

Fusion von Cinestar und Cinemaxx auf der Kippe

Von den beteiligten Unternehmen und dem Bundeskartellamt will niemand eine Stellungnahme zur aktuellen Verkaufssituation geben. Noch haben aber auch in den anderen Städten wie etwa Bremen die Cinestar-Kinos nicht den Besitzer gewechselt.

Findet sich bis zum neuen Fristende kein Käufer, ist die Fusion vorerst vom Tisch. „Wenn innerhalb der von uns gesetzten Frist die Auflagen nicht erfüllt werden, wird die Fusion automatisch untersagt“, heißt es dazu aus dem Kartellamt. Die Fusion müsse dann von den beteiligten Unternehmen neu angemeldet werden. Bis zu einer erneuten Genehmigung könnte dann noch länger dauern: Von der Anmeldung der geplanten Übernahme bis zur Kartellamtsentscheidung Ende Februar verging ebenfalls ein Jahr.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen