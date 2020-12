18:18 Uhr

Gericht kippt Feuerwerksverbot auf Privatgrund in Augsburg

Plus Niederlage für die Stadt Augsburg: Ein Gericht hat das Corona-Böllverbot auf Privatgrund gekippt. In der Praxis werden sich die Auswirkungen aber in Grenzen halten.

Von Stefan Krog

Bei ihren Anti-Corona-Maßnahmen für die Silvesternacht ist die Stadt Augsburg nach Auffassung des Verwaltungsgerichts einen Schritt zu weit gegangen. In einer am Dienstagabend bekannt gewordenen Eilentscheidung kippten die Richter das städtische Verbot fürs Abbrennen von Feuerwerk auf Privatgrund.

Geklagt hatte der Augsburger FDP-Bundestagskandidat Alexander Meyer, dem – gleichwohl er nach eigenem Bekunden kein Freund der Böllerei ist – das Verbot auf privaten Grundstücken zu weit gegangen war. Für die Praxis dürfte der Richterspruch indes wenig Änderungen für die Bürger mit sich bringen, weil das Böllerverbot in der Öffentlichkeit davon nicht betroffen ist und eine Reihe weiterer Einschränkungen Feuerwerk auch auf Privatgrund nicht sonderlich wahrscheinlich macht.

Corona: Augsburg verbietet Feuerwerk

Wie berichtet, hatte die Stadt nach Rücksprache mit dem Uniklinikum, das angesichts der Coronapandemie seit Monaten unter Volllast fährt, die Böllerei im gesamten Stadtgebiet verboten. Auf diese Weise sollen Notaufnahme und Rettungsdienst von zusätzlichen Patienten entlastet werden. Auch aus Gründen des Infektionsschutzes soll es kein Getümmel wie etwa sonst auf der Maximilianstraße geben.

Neben dem Augsburger Verbot gelten an Silvester die grundsätzlichen Kontaktbeschränkungen, die staatliche Ausgangssperre ab 21 Uhr sowie das bundesweite Verkaufsverbot für Feuerwerk. In Augsburg ist auch das Mitführen von Feuerwerk verboten. Wer auf privatem Grund böllern will, müsste dies also auch nach dem Richterspruch im kleinen Kreis tun und noch Feuerwerkskörper vom letzten Jahr im Keller haben.

Was die Richter zum Augsburger Verbot sagen

Die Richter hielten die Idee, das Gesundheitssystem vor Böllerei-Verletzten zu bewahren, für richtig, allerdings könne sich die Stadt Augsburg dabei nicht aufs Infektionsschutzgesetz stützen, da dieses nur Maßnahmen zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten regele. Das Böllerverbot auf Privatgrund und eine mögliche Mehrbelastung des Gesundheitssystems hätten damit direkt aber nichts zu tun. Grundsätzlich stelle sich auch die Frage, ob angesichts der vielen weiteren Einschränkungen beim Silvester-Feuerwerk tatsächlich eine Überlastung des Gesundheitssystems durchs Abbrennen von Feuerwerk auf Privatgrund wahrscheinlich sei.

Nach Zahlen der Berufsfeuerwehr werden in den ersten drei Stunden des neuen Jahres meist drei- bis viermal so viele Rettungswagen benötigt wie im Vergleichszeitraum an einem normalen Samstag (dem Wochentag mit der höchsten Einsatzdichte). Die Uniklinik geht an Silvester üblicherweise von zwei bis drei schwereren Hand- und Augenverletzungen sowie weiteren Verletzungen durch Stürze aus. Die Stadt hatte die Ausdehnung des Verbots auch auf Privatgrund damit begründet, dass man so eine Verlagerung aus dem öffentlichen Raum verhindern wolle. In Hinterhöfen oder kleinen Gärten sei das Verletzungsrisiko wegen der beengten Verhältnisse womöglich noch größer.

Gegen die Entscheidung kann die Stadt beim Verwaltungsgerichtshof in München Beschwerde einlegen. Ob sie diesen Schritt gehen wird, war zunächst unklar.

