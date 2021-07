Mann rast auf B2 bei Gersthofen mit Tempo 170 durch die 80er-Zone

Nach Geschwindigkeitskontrollen auf der B2 sowie der A8 hat die Polizei 3061 Anzeigen geschrieben. Mit bis zu 215 km/h wurden die Fahrer an kritischen Punkten gemessen.

Die Polizei hat in den zurückliegenden Tagen auf der Bundesstraße 2 auf Höhe Gersthofen (Fahrtrichtung Norden) sowie der A8 auf Höhe der Anschlussstelle Neusäß (Fahrtrichtung München) verschiedene Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und sich damit jede Menge Arbeit eingehandelt. Allein auf der A8 sind zwischen 22. und 29. Juni 162.128 Fahrzeuge an besagter Stelle gemessen worden, was am Ende 3061 Anzeigen mit 496 Fahrverboten zur Folge hatte.

Mann rast auf der A8 mit Tempo 215 durch die 80er-Zone

Ein besonders eklatanter Verstoß lag laut Polizei bei einer männlichen Person vor, die auf der A8 mit 215 km/h (+95 km/h ohne Toleranzen) gemessen wurde, obwohl an dieser Stelle wegen dicht aufeinander folgenden Anschlussstellen mit entsprechenden Einfädelspuren und hohem Verkehrsaufkommen nur 120 Stundenkilometer erlaubt sind. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie ein Fahrverbot von drei Monaten und zwei Punkten. Im Übrigen konnten bei den Messungen insgesamt 18 Fahrer mit Geschwindigkeiten von 200 km/h und mehr gemessen werden, welche die gleichen Konsequenzen zu erwarten haben.

Anzeige und hohes Bußgeld

Auch auf der B2 hat die Polizei einen Rekordhalter zu vermelden. Bei den Kontrollen am Dienstag raste dort ein Autofahrer mit 171 Stundenkilometer über die Fahrbahn - bei erlaubten 80. Auch ihn erwartet eine entsprechende Anzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie ein Fahrverbot von drei Monaten und zwei Punkte. (nist)

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.

Lesen Sie dazu auch