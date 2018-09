vor 27 Min.

Geschäft in Innenstadt: Mann stürzt von Leiter und stirbt

In einem Geschäft in der Innenstadt ist ein Mann nach dem Sturz von der Leiter gestorben. Schaulustige störten den Rettungseinsatz, ein Mann wird angezeigt.

In einem Geschäft in der Innenstadt ist ein Mann nach dem Sturz von einer Leiter gestorben. Schaulustige störten den Rettungseinsatz, ein Mann wird angezeigt.

Von Markus Bürzle

Ein 53 Jahre alter Mann ist am Mittwoch bei einem Sturz in einem Geschäft gestorben. Nach Angaben der Polizei arbeitete der Mann in einem Laden in der Pilgerhausstraße auf einer Leiter. Dabei stürzte er zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Die Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes blieben laut Polizei ohne Erfolg. Der Arbeiter sei noch vor Ort gestorben. Aufgrund der unklaren Todesursache wurde die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen betraut. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter.

Anzeige gegen Schaulustigen

Am Rande des Einsatzes kam es durch Schaulustige zu Behinderungen der Einsatzkräfte, schreibt die Polizei. Einen 54-Jährigen erwarte sogar eine Anzeige, „da er die Rettungskräfte aufgrund seiner Neugierde teilweise behinderte“, sagt ein Polizeisprecher.

Themen Folgen