Geschäfte und Gastronomie: Es tut sich was am Perlachberg

Plus Am Perlachberg in Augsburg ziehen neue Geschäfte ein und in der Gastronomie gibt es einen Wechsel. In der Steingasse musste dagegen ein Geschäft schließen.

Die Schaufenster sind mit Zeitungen beklebt. Seit Monaten hängt ein Schild an der Tür des Tamam am Perlachberg. Wegen Wartungsarbeiten habe man derzeit geschlossen, werde aber umgehend über den Termin zur Wiedereröffnung des türkischen Streetfoodladens informieren. Doch nun ist klar: Hier wird es in nächster Zeit weder Gemüsekebap noch die Spezialität Kokorec geben.

Nur wenige Monate nach der Eröffnung im April hat Familie Sen das Tamam am Perlachberg wieder zugesperrt. Nach der Schließung des Schlemmerhäusels, das hier 2017 nach 15 Jahren dichtmachte, weil die Miete zu stark gestiegen war, und dem darauf folgenden kurzen Gastspiel der Eismacherei hat damit in dem Laden am Perlachberg zum dritten Mal in zwei Jahren ein Gewerbetreibender geschlossen. Grund dafür, beteuert Geschäftsführer Göksel Sen, sei aber nicht die Lage gewesen. Im Gegenteil: „Der Perlachberg hat viel Potenzial. Ich bin mir sicher wenn wir nach dem Urlaub im Sommer wieder eröffnet hätten, dann hätte es richtig gekracht.“

Tamam am Perlachberg schließt

Doch weil es Probleme am Kamin gab und das Ordnungsamt eine Sanierung gefordert habe, hätte sich der Urlaub zwangsweise länger gezogen. „In diesen Wochen haben wir dann ein gutes Ablöseangebot bekommen und es angenommen“, sagt Sen. Was genau in den Laden einziehen wird, darf er nicht sagen. Nur so viel: Es wird wieder ein gastronomisches Angebot sein. Der Gastronomie will auch Göksel Sen weiterhin treu bleiben. Derzeit, sagt er, optimiere man das Konzept. „Dann können Sie sich sicher sein, dass wir wiederkommen.“

Neues Geschäft in Augsburg

Der weitere Leerstand auf der anderen Straßenseite, im ehemaligen Schuhhaus Beitelrock, wird ebenfalls bald Geschichte sein. Wie Projektentwickler Matthias Klotz erklärt, habe man im Sinne einer nachhaltigen Lösung für die Fläche lieber länger nach einem passenden Mieter gesucht, der dann auch bleibt. Nun stehe der Mietvertrag kurz vor der Unterschrift. „Wir haben einen guten Mieter gefunden. Es wird ein schicker Flagshipstore von einem Laden in unmittelbarer Nähe. Erstmal gibt es jetzt im nächsten halben Jahr eine Erneuerung des Gebäudes. Danach ist das ein Highlight an der Ecke“, sagt Klotz.

Den Standort Perlachberg schätzt der Architekt unterschiedlich ein. „Oben habe ich wirklich eine Toplage. Nach unten wird es schwierig. Das liegt auch dran, weil keiner was macht und investiert. Heutzutage haben auch Mieter Anforderungen.“ Ärgerlich sei außerdem der Stillstand bei der dringend nötigen Sanierung des Perlachturms, der weiterhin gesperrt bleibt. „Schauen Sie sich das mal an. Das geht gar nicht und zieht die Ecke runter.“

Saftbar in der Steingasse muss schließen

Dass das Tamam gegenüber nach kurzer Zeit wieder geschlossen hat, wundert den Projektentwickler nicht. „Es gibt genug gastronomische Angebote in der Innenstadt. Ich weiß nicht, was sich die Leute da versprechen.“ Trotzdem kämen 98 Prozent der Anfragen für Ladenflächen in der Innenstadt von Gastronomen. Dass man da locker 50.000 bis 100.000 Euro in der Hinterhand haben müsse, um zu überleben, machten sich laut Klotz, der auch die L’Osteria in Augsburg aufgebaut hat, die wenigsten bewusst.

Seit dem Frühling 2018 hat sich die Saftbar "Juice Junkie" in der Steingasse gehalten. Doch nun hat auch Inhaber Janusch Lepiarczyk hier die Reißleine gezogen und den Laden geschlossen. Wirtschaftliche Probleme hätten den Schritt notwendig gemacht. Die Laufkundschaft in der Steingasse habe einfach nicht ausgereicht. Nun, sagt Lepiarczyk, versuche es an der Stelle ein neuer Pächter mit einem gastronomischen Angebot. Er selbst hat das Konzept der organischen Saftbar erst einmal begraben. Derzeit sei er nicht auf der Suche nach Räumen.

